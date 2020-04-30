利變保單5月宣告利率 國壽擬再降、富邦南山等多不跟進

壽險業利變保單5月再度降息！壽險業龍頭國泰人壽已確定5月繼續降息，且美元及新台幣均打算調降，三商壽新台幣也調降0.04個百分點，元大人壽降美元保單，但是富邦人壽、南山人壽、新壽與中壽、台灣人壽都未跟進，維持4月利率不變。

壽險業龍頭國泰人壽利變保單5月再度率先降息，發言人林昭廷副總今日證實，5月宣告利率確定會再調降，包括新台幣及美元保單均會調降，但是幅度將待5月1日才會正式公告。不過據了解，國壽擬調降美元利變保單宣告利率15～20個基本點（1基本點等於0.01百分點），最高仍維持在3%以上，而新台幣利變保單則降5個基本點，跌破2%，約降至1.95%左右。

美國聯準會3月降息4碼後重啟全球央行降息潮，加上新冠肺炎疫情，前六大壽險公司4月都調降宣告利率，主要美元保單已跌破3%、新台幣亦已跌破2%，美元宣告利率多降到2.6～2.9％之間，新台幣利降到1.7～1.9％之間。

不過國泰人壽4月美元理財型宣告利率只降5基本點，主力商品最高還宣告3.2％，因此相較其他大型壽險業還有調降空間，因此六大壽險中僅國壽與三商壽宣布降息，元大人壽也有降10~15個基本點，其他壽險業包括富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽5月宣告利率都維持不動，其他美元保單方面，全球與三商壽也未變，而5月國壽正式公告數字是否破3%，業界都在觀察。

至於國壽新台幣利變保單則在業界算相對較低水準，傳5月調宣告利率再降5基本點，僅1.95％，其餘五家新台幣利變保障型則還有2.05～2.25％。