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富邦金董事會通過配現金股利2元 殖利率4.7%

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金今（29）日傍晚公告股利政策，經董事會決議普通股每股配發2元現金股利，跟昨天公布的國泰金一樣，較去年的元現金股息2.3元，少了0.3元、幅度33%，總計將配發233.82億元。

同時，以今天收盤價42.3元計算，現金殖利率高達4.7%，低於國泰金的5.2%；以去年每股稅後純益（EPS）5.48元計算，盈餘分配率為36.5%，遠低於過去年的近51%，富邦金今年配股水準為近五年來最低水準。此外亦董事會決議亦通過乙種特別股每股配發2.16元、甲種特別股每股配發2.46元，二者合計配發29.15億元。

富邦金2018年同樣壽險子公司帳上未實現虧損緣故，因而出現有獲利卻無法上繳股息給金控母公司，但公司強調完全不影響去年控配息能力，實際上確實2019年富邦金配出了2.3元的高水準，配股率將近51%，分配率是歷史最高水準；

但今年雖然日前富邦金法說會也說，股利政策「配息率能維持穩定政策」，但是實際公布2020年結果僅擬配發2元現金股息，低於去年，但維持2017年與2018年的水準，而其歷史最高股息是在2016年的每股配發3元，當時的分派率是48.31%。

富邦金2019年全年稅後純益587億元，每股純益（EPS）5.48元，連續11年蟬連金控每股獲利王，創下近三年新高。子公司富邦人壽全年獲利264億元，亦成長6%，在壽險業排名第三，主要是去年12月一口氣增提30億元外匯變動準備金，在2020年金融市場受新冠疫情衝擊波動加篆下，富邦金降息股利配發率，並將外匯變動金準備金餘額提高至132.7億元，應是為恩應後續變數而準備。

富邦金自2013年起即不再配發股票股利，改全配現金股息，從2011年以來，近十年來除了2013、2014年只配1元股息外，最高是2016年的3元，次高是2011年的2.5元，其他都在1.5~2元以上，在去年獲利創新高下，今年度的配股率亦相對保守。

富邦金 高股息

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