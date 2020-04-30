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震撼彈！南山人壽宣布 前董座杜英宗退出董事會

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

南山人壽今（30）日召開臨時董事會，更改大股東尹衍樑旗下潤成的法人代表，從前董事長杜英宗，改為暫代董事長陳棠，等於杜英宗退出董事會並離開南山人壽，市場解讀尹衍樑與杜英宗關係生變？為壽險業人事投下震撼彈。

南山人壽今日晚間輸入公開資訊觀察站發布重大訊息，指公司董事暨代理董事長陳棠2020年4月30日辭任公司自然人董事暨代理董事長職務；但南山人壽法人股東潤成投資控股2020年4月30日將其法人代表杜英宗改派為陳棠，杜英宗原任本公司董事長職務出缺，由董事會通過推舉陳棠繼任董事長。

公司強調，陳棠由自然人董事改為法人代表，主要是為了「公司治理 」的考量。因為杜英宗因之前新境界系統出包問題，遭金管會重罰停職二年，任期暫停原本要到明年9月，亦即明年9月後應該復職，但是今日南山人壽公司表示，因為代理董事長不能代理太久，若到明年9月時間太久，為了公司治理、職權分離更冠善與職權相符，因此讓杜英退出董事會法人代表職務，由陳棠接替，也等於杜英宗就此離開南山董事會，就此與南山人壽與董事長職務無緣。

潤泰2011年入主南山人壽，尹衍樑特別從外商高盛挖角杜英宗，當時他先任副董事長，2015年改任董事長至去年9月暫時停職，已經超過五年，未來他離開董事會後，還會在公司內部或基金會擔任其他職務或顧問？公司發言系統表示，目前沒有任何安排。而且此次的法人董事改派，決定權完全在潤成，因此沒有牽涉到請不請辭的問題。

2019年9月17日糾正南山人壽境界成就計畫專案頻繁錯帳等狀況，對南山人壽及南山產物共處以3,600萬高額罰款，還勒令前董事長杜英宗停職2年及不得以任何形式支薪。

杜英宗的愛將、南山人壽前總座許妙靜因中止收費員而遭金管會停職，今年復職不久就於2月25日才提出退休申請，由業務通路功能主管資深副總范文偉代理總經理，目前也還是代理職務，並未真除，才過二個月不到，又傳出撤換杜英宗的法人董事職務，等於2011年隨杜英宗入主南山人壽的主要團隊幹部，出現極大的變化，後續南山人壽是否有新一波人事調整，市場都密切關注。

杜英宗 南山人壽 尹衍樑

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