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尹衍樑狠下心 杜英宗南山人壽董座位遭拔

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線後不斷出包，金管會下令董事長杜英宗停職兩年，南山人壽今晚重訊公告，杜英宗董事長一位，將由目前的代理董事長陳棠繼任，顯示杜英宗的南山時代正式終結。 聯合報系資料照片
南山人壽斥資百億的新系統「境界」去年九月上線後不斷出包，金管會下令董事長杜英宗停職兩年，南山人壽今晚重訊公告，杜英宗董事長一位，將由目前的代理董事長陳棠繼任，顯示杜英宗的南山時代正式終結。 聯合報系資料照片

南山人壽今晚重訊公告，原本遭金管會停職一年的董事長杜英宗董事長一位，將由目前的代理董事長陳棠繼任，顯示杜英宗的南山時代正式終結。

南山人壽前董事長杜英宗因新系統大亂，造成保戶權益受損，去年九月遭金管會停職兩年，最終由陳棠接任代理董事長。

但南山人壽今重訊公告，南山人壽大股東潤成投資公司今更換法人股東代表，由杜英宗換成陳棠，杜英宗的董事長職務，經過董事會決議推舉陳棠繼任董事長。

南山人壽從2018年新系統上線後就不斷出包，金管會去年9月對南山人壽重罰3000萬元，並且對前董事長杜英宗停職兩年，同時命令南山人壽停止銷售投資型保單，直到投資型保單系統改善為止。

杜英宗停職期還未結束，今年一月杜英宗申報大舉轉讓30000張南山股票，申讓後杜英宗的持股由41萬張降至38萬張左右，當時杜英宗大舉申讓股票已引發市場諸多聯想。

杜英宗是業界著名的「投資銀行教父」，擔任美國高盛總部的副總裁，也擔任過高盛台灣分公司負責人，離職後再成為花旗環球台灣區董事長，2011年杜英宗操盤南山購併案，讓潤泰總裁尹衍樑拿下南山人壽。

但杜英宗領導風格強勢，金管會主委顧立雄就曾說，保單繳費變更事件，杜英宗沒有尊重法務部門的建議，投資決策過程也有個人判斷，核心系統的電腦更新也沒有尊重專業，包括外部專家跟內部法遵的意見。希望南山杜英宗停職兩年，可以形塑沒有杜英宗在的文化，杜英宗強勢的領導文化，在他不在的這段時間，也許南山會再找出一條好的路出來，給出兩年的時間，就是想看看沒有杜英宗的南山是如何經營。

新任董事長陳棠為台灣省立農學院森林系畢業，過去曾任日盛金董事長、土銀董事長、台開信託董事長，他在保險經歷也很豐富，在台灣人壽未併入中信金前曾擔任過台壽總經理，不管在保險、銀行、信託都資歷豐富。

陳棠也可以說是南山發展的大功臣，他在二零一一年就開始擔任南山人壽董事，同時在二零一六年南山產物成立時就是第一屆的董事長，但近期已請辭，不過仍擔任南山人壽與南山產物的董事。

杜英宗 南山人壽 金管會 尹衍樑

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