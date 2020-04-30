疫情不敢上銀行 數位存款帳戶首次突破400萬戶

金管會今（30）日公布最新數位存款帳戶統計，第1季數位存款帳戶首次突破400萬戶，有415萬戶，比上一季成長22.65%，三類數位存款全面擴增。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年第1季止，有32家銀行開辦線上開戶業務，比上一季多了二家，總開立戶數有415萬戶，較前一季增加76.6萬戶，成長22.65%。

去年第4季，數位存款帳戶的季成長率是19.8%，今年第1季增幅擴大原因，除銀行因應純網銀，努力推數位存款帳戶外，第1季疫情升溫也有關，民眾減少外出，開立數位存款帳戶，就不用臨櫃到銀行辦事。

數位存款帳戶依開戶安全等級，分三類，第一類是全新客戶透過自然人憑證，在線上開立。到今年第1季止，有121.5萬戶，比前一季增加16.33% ，開辦的銀行有26家。

第二類，是已開立帳戶的既有客戶，在線上加開的數位帳戶。到今年第1季止，有134.7萬戶，增加29.91%，開辦的銀行有23家。

第三類，則是其他銀行的存款或信用卡客戶，或既有自行信用卡客戶，在線上開立數位帳戶。到今年第1季止，有158.9萬戶，季增21.96%，開辦的銀行有24家。

今年第1季三類數位存款帳戶的季成長率，都明顯高於去年第4季的季成長率。

另開立戶數最多的前五家銀行，依序為台新銀行198.8萬戶、國泰世華銀行58.4萬戶、王道銀行43.5萬戶、永豐銀行37.2萬戶、第一銀行20.5萬戶。