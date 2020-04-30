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新光金「雙姝怨」延長賽 李紀珠、吳欣盈誰勝誰負？

聯合報 / 記者賴昭穎／即時報導
新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈（圖）和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。圖／報系資料照片
新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈（圖）和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。圖／報系資料照片

新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。李勝彥的發難雖未成功，但達到他讓質疑廣為周知的效果，李紀珠則在公司力挺下保住董事候選人資格。只不過，這場被形容為「宮鬥」的大戲暫時落幕，受傷最重的卻是新光金的公司治理，恐讓新光金股東們無端受波及。

李勝彥曾任台銀總經理，李紀珠則當過台銀董事長，兩位老台銀人在新光金「重逢」，卻是立場各異。新光金董事長吳東進延攬李紀珠擔任新光金總經理，李勝彥當了兩任新光金獨董，則被認為是李紀珠死對頭、吳東進女兒吳欣盈的「公主派」。

在李勝彥所提的反對理由中，「牴觸法令」一項格外引發關注。一名金融界人士說，董事會主席應要求獨董說明事實，有則處理、無則澄清，若不處理恐有處理不當之虞；現在這樣的情形，對公開發行公司並不好，還好外界目前只關注八卦，但「明顯公司治理是倒退」。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬則說，如果李勝彥認為李紀珠有牴觸法令，可檢具事實向金管會檢舉，但必須說明得更具體。

更多內容請見【聯合報專區】

新光金李紀珠、吳欣盈「宮鬥」延長賽 傷的是公司和股東們

新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠（圖）續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。圖／報系資料照片
新光金控獨立董事李勝彥前天在董事會以四大理由反對副董事長李紀珠（圖）續任董事，被認為是新光金大公主吳欣盈和李紀珠「雙姝怨」的延長賽。圖／報系資料照片

新光金控 李紀珠 吳欣盈

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