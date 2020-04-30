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央行理監事會議紀錄：若有必要 央行做好臨時降息準備

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行總裁楊金龍 聯合報系記者林伯東／攝影
央行總裁楊金龍 聯合報系記者林伯東／攝影

中央銀行今（30）日公布3月19日理監事會議議事錄摘要顯示，若有必要，央行已做好隨時召開常務理事會議或臨時理事會討論貨幣政策（備註：指緊急降息）的準備。

央行今日公布第1季理監事會議摘要，有理事指出，2008年全球金融危機之際，央行於當年9月至12月原訂召開2次例會，但期間內共召開6次會議因應變局；因此，若有必要，央行可隨時召開常務理事會議或臨時理事會議來討論貨幣政策。

有理事在會中強調，採取預防性(preemptive)的貨幣政策要迅速且勇敢，央行降息後的貨幣政策空間雖然會縮小，但台灣絕對不會發生負利率的情況；本次降息同時搭配實施中小企業融通專案，即可知

降息目的在於救急不是救窮，是要協助中小企業度過營運難關，不在於刺激消費或投資。

資料顯示，數位理事在會議中，對於降息意涵、降息幅度及未來貨幣政策運用空間表達看法。

其中有位理事則指出，本次調降政策利率1碼雖反映當前嚴峻的經濟情勢，但若疫情持續，央行恐將再度面臨降息壓力；由於政策利率已處於相對較低的水準，未來貨幣政策運用的空間將有限。另位理事表示，由於疫情衝擊的持續期間具高度不確定性，因此，贊成降息，但宜考量調降幅度，以預留貨幣政策空間。

另位理事表示，考量目前政策利率已低及未來降息空間，似可考慮只降半碼。有位理事則指出，當前諸多國家降息，台美利差逐漸縮小，將來恐引發熱錢流入的問題。而過去央行未隨其他國家調整利率，現則跟進降息，恐使央行未來可運用的貨幣政策空間縮小，似宜多方綜合考量，包括利差及熱錢流入等問題。

此外，有名理事也提案建議央行成立貨幣政策架構研究小組，對貨幣政策架構作通盤的考量。另位理事表示，央行已成立跨局處的貨幣政策架構研究小組，將持續進行相關研究，完善貨幣政策架構。

數位理事對央行推出中小企業融通機制的效益、參貸銀行、貸款利率、貸款對象及機制調整表達看法。在效益方面，有位理事指出，業界當前面臨最大的困難即是現金流被收緊，因此，央行提供專案融資額度，對企業助益極大。另位理事認為2,000億元專案融通方案有其必要性，也是對症下藥之策。

在參貸銀行方面，有理事指出，2008年全球金融危機期間，國內「政府挺銀行，銀行挺企業，企業挺勞工」的氛圍，相當激勵人心；當前金融機構尤須塑造此種氛圍，以改變情勢。贊同央行推動中小企業融通方案，但須力促民營銀行共同配合施行，使企業安心有感。

央行 貨幣政策 降息

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