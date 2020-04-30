華南永昌鉅額虧損案三大缺失 金管會今重罰

華南永昌證券因權證不及避險導致鉅額虧損，金管會進行調查後，今（30）日公布調查結果，並對華南永昌證券開罰，處罰鍰144萬元、警告、暫停新增發行權證業務，並對行為時總經理及相關主管等四人暫停業務執行。

金管會表示，華南永昌證券有三大缺失，包括第一，發行權證業務未建立健全有效的發行與風險管理制度，且對指數型認售權證的風險疏於管理，未正視連續多日風險值超限情事及可能導致的後果，反而多次經行為時總經理核准交易人員逾越交易權限及延長調節時限。

第二，金融商品部未能依公司風險管理政策，即時採行適當風險管理措施進行改善，且在市場鉅額波動時，未確實依避險策略操作，致市場風險超逾所訂限額；風險管理部雖連日通知金融商品部風險值及損失限額超限，但未落實監控金融商品從事避險操作時，需符合相關策略及法令規定。

第三，公司未明確規範損失超限及重大風險處理與呈報程序，致未及時向董事會報告並採取必要的因應措施。公司內部控制制度顯有重大缺失，違反規定。

金管會作出多項處分，在公司部分，處罰鍰144萬元、警告，並限制多項業務，包括提改善計畫，在金管會同意前，不得新增發行認購（售）權證。以及三個月內不得申請六項業務，包括不得增加業務種類或營業項目、不申請增設分支機構、不得申請轉投資相關事業、不得申請辦理現金增資或募集公司債、不得擔任ETF流動量提供者、不得發行指數投資證券（ETN）等。

人員部分，則包括停止行為時陳姓總經理、金融商品部張姓協理及陳姓業務人員一年業務的執行，及停止風險管理部施姓主管二個月業務的執行。

金管會證期局表示，看到的資料是，從2月3日風管部門發現超限，風管部門在過程中有數十次送示警單，但並沒有把後果讓總經理知道，但金融商品部認為現在避險成本高，因此建議暫緩避險，總經理後來兩次核准交易員逾越交易權限與延長調節時限，也沒有系統直接停損，「顯示風管部沒有發揮作為」，所以也對風管部門主管停職兩個月，主要是認為風管部門不是僅送警示單後就沒事，而是還是要積極提醒總經理做考量。

證期局表示，從查核報告中看到資料，決策都只有到總經理核可同意。總經理自己陳述意見時也表示，是直到3月12日才發現事態嚴重，向董事會報告，但在那之前總經理都已經做出決策，才提到風控管理委員會上，委員會上也是由總經理擔任主席，那段時間華南永昌證用期貨空單避險較多。