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華南永昌虧損47億 金管會開罰144萬、前總座停職一年

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會今宣布，依照證交法對華南永昌證開罰144萬元，且命令華南永昌證前總經理陳錦峰停職一年。記者戴瑞瑤／攝影。
華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會今宣布，依照證交法對華南永昌證開罰144萬元，且命令華南永昌證前總經理陳錦峰停職一年。記者戴瑞瑤／攝影。

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損47億元，金管會今宣布，依照證交法對華南永昌證開罰144萬元，且命令華南永昌證前總經理陳錦峰與另兩位主管停職一年，風險管理部主管也遭停職兩個月。

華南永昌證券先前因股市大跌，權證交易避險操作不及，導致鉅額虧損，3月稅後大虧高達47.59億元，連累到華南金控整體的獲利，導致華南金3月稅後虧損達35.99億元。

金管會經過證交所查核後，今針對此案作出懲處，對華南永昌證開罰144萬元，並且命令陳錦峰與金融商品部主管、陳姓業務人員停職一年，風險管理部主管也遭停職兩個月。

金管會表示，發現總經理多次核准交易員逾越交易權限及延長調節時限，已命令華南永昌證券提出改善計畫，並委託非簽證會計師出具該公司辦理發行認購(售)權證作業相關內部控制制度的專案審查報告，經金管會同意前，華南永昌證不得新增發行認購(售)權證。

且華南永昌證在最近3個月內不得申請增加業務種類或營業項目，不得申請增設分支機構，也不得申請轉投資相關事業、不得申請辦理現金增資或募集公司債、不得擔任ETF流動量提供者、不得發行ETN等。

華南永昌證券4月17日也發出重訊公告，調整陳錦峰職務，總經理職務將由債券部副總經理劉維寧代理。但立委高嘉瑜27日在財委會上批評，雖華南永昌證券總經理已經辭職，但一下虧掉47億、7年的獲利，董事會與董事長卻都不知情，沒有做任何風險控管，難道不需負任何責任嗎？

華南金董事長張雲鵬當時表示，決策經理部門已調查完畢，下一步會調查董事長與副董事長的責任。金管會證期局金也表示，從查核報告中看到資料，決策都只有到總經理核可同意。

金管會

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華南永昌證券虧47億 金管會周四懲處

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