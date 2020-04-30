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報稅季到 凱基證：善用電子交易金融憑證進行申報

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

報稅季來臨，為避免群聚感染風險，凱基證券提醒投資人善用線上報稅方式，在報稅軟體中直接使用凱基證券電子交易金融憑證，即可下載所得及扣除額資料，只要動動手指頭就能完成申報作業。

凱基證券表示，今年除報稅期限延至六月底外，須留意有五大新制上路，包括：一、新增薪資特別扣除額核實認定的選擇；二、增訂長照扣除額，每人每年12萬元，但要注意設有排富條款，即所得稅率在20%以上及股利所得較高，已申請分開計稅，或基本所得額超過670萬元者不適用。

三、基本生活費從17.1萬元，增加4,000元達17.5萬元；四、去年(2019年)登記結婚的同性伴侶，可自選分開或合併申報所得稅；最後還有放寬規範扶養親屬無謀生能力認定原則。

凱基證券表示，正值防疫期間，為避免群聚感染風險，投資人可多利用網路辦理結算申報，直接試算申報一次完成，申報過程通過台灣網路認證公司的驗證，安全性高。

針對今年需要繳稅資金，又想賺股息不想變賣股票的投資人，凱基證券建議可善用證券商的不限用途款項借貸服務，以庫存股票做為擔保品，直接向券商借款，不用變賣股票。

以凱基證券提供的「凱基快e貸」股票貸款為例，客戶利用台股庫存股票為擔保，直接透過線上快速審核及撥款功能，不用出門也免賣股票，最快二小時即可取得資金，還可照領股息，是投資人在資金運用上的好幫手。

凱基證券自5月1日至6月30日止舉辦「凱基快e貸鈔急好貸」活動，凡透過凱基樂活投資人LINE官方帳號完成「不限用途款項借貸（快e貸）」開戶，即贈策略夥伴財經M平方MMPRO付費會員電子序號(市價約500元，限量前50名)。開戶人數集滿50人加碼抽100元全家禮物卡。

凱基證 報稅 所得稅

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