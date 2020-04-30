央行總裁楊金龍：小規模營業人紓困貸款 突破萬件大關

中央銀行總裁楊金龍今（30）日指出，每戶50萬元的小規模營業人紓困貸款核保件數已突破萬件大關，核貸金額超過37億元。

楊金龍今日出席「中央銀行專案融通小規模營業人，信保基金、信合社、合作金庫三方合約簽約典禮」，他在致詞時指出，28家公民營銀行4月20日開辦小規模營業人紓困貸款，截至29日，短短八個交易日，透過信保基金保證的核保件數已高達7,800件，「不過信保基金董事長剛剛告訴我，到今天中午，已經突破一萬件」，保證金額也超過37億元。

考量小規模營業人與基層金融機構往來密切，自5月4日起，央行將基層金融機構納入小規模營業人簡易申貸方案辦理機構，其中，農漁會信用部透過農業金庫彙整向央行申請專案融通，信合社透過合庫銀彙整後，向央行申請專案融通。

央行專案融通專案是針對小規模營業人（限有稅籍登記且每月銷售額未達使用統一發票標準的營業人），每戶最高50萬元、信用保證成數為十成，利率不超過1%，且銀行承作本貸款方案可搭配政府相關紓困振興貸款措施。