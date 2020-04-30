台股開戶、交易數激增 中信證券亮點APP引遊戲概念吸睛

新冠肺炎疫情蔓延引發全球金融震盪，台股今（2020）年3月大跌1,568點，「逢低進場」的投資商機吸引許多投資人進場，3月交易人數近229萬人，較2月成長36%。中國信託綜合證券鎖定年輕投資人，自今年5月1日至9月30日推出「投資Hold利窩」粉絲活動，於「中信亮點」APP註冊用戶、成功邀請好友註冊，每月享有抽獎資格，總獎金達新臺幣30萬元。

根據台灣證券交易所統計，2月新增開戶數逾13萬，較1月成長4倍，3月開戶數持續新增近16萬戶。根據中國信託證券調查，21至33歲的年輕男性是數位投資市場的主要投資人，看準大舉進場、求新求變的年輕投資人。

中信證券「中信亮點」APP引進Facebook、Instagram介面設計元素，開放用戶客製化專屬功能介面，並自創兩大遊戲角色Holly、史霸克，打造全新視覺，以遊戲概念推出「投資Hold利窩」粉絲活動，投資人不用開戶也能使用APP功能、參與活動，體驗全新數位投資平臺。

中信證券表示，自今年5月1日至9月30日，透過Facebook、LINE、Google等社群帳號，成為「中信亮點」APP的註冊用戶，即可參加「投資Hold利窩」粉絲活動，每月均享有抽獎資格，將抽出新臺幣5,000元、3,000元、1,000元獎項，總獎金高達30萬元。