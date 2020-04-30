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慶零確診蔡英文送陶杯慶祝 防疫五月天為「五0」舉杯

防疫期間在家學習夯 彰銀My樂卡買空中英語回饋3%

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

受新冠肺炎疫情影響，許多人擔心被感染因此減少外出，除百貨零售、餐飲、旅遊觀光等產業受到重創，教育產業亦深受影響，無論一般學校或補教業皆紛紛導入遠距教學，以滿足民眾在家學習的需求。彰銀為回饋客戶長期的支持與愛護，推出「防疫不孤單 My樂陪你上網學」活動，讓客戶學習不中斷，在家上網學習也可享優惠。

彰銀「防疫不孤單 My樂陪你上網學」活動，自今年5月1日起至6月30日止，凡民眾至空中英語、Hahow及巨匠電腦之指定遠距教學通路線上購買相關服務，並透過彰銀My樂現金回饋卡支付款項即可享3%回饋，每歸戶每月回饋上限100元，學習及優惠一次擁有。

除了線上學習外，防疫期間彰銀提供多項好康優惠，例如信用卡「6pay享6% My樂就是神」活動，只要將六大行動錢包綁定My樂卡進行消費即享6%回饋，另外還有「彰銀防疫罩顧您 e財寶攜手My樂最用心」回饋活動，為使用My樂卡及數位帳戶預購口罩的客戶，每月省下22元的花費。

針對美食外送平台，彰銀推出「防疫不孤單 My樂陪你17宅」活動，凡使用My樂卡支付Uber Eats、foodpanda及有無外送款項，筆筆享3%回饋。

針對影音控的卡友，線上影音KKBOX Prime、LiTV及CATCHPLAY刷My樂卡支付，也可享有最高買60天送60天優惠。　

彰銀 信用卡

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防疫線上學習夯 刷彰銀MY樂卡回饋3%

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