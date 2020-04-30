熱錢回來了？外資大舉匯入 新台幣衝上29.77元

外資回頭，熱錢持續湧入，新台幣今（30）日早盤開高走高，盤中一度大漲1.81角，站上29.770元價位，午盤以29.830元兌1美元暫收，升值1.21角。

在外資大舉匯入以及出口商拋匯帶動下，新台幣今天早盤以29.950元兌1美元，升值0.1分開出，開盤後跟隨台股大漲腳步，很快升破29.9元關卡，並一路升破29.8元價位，升值力道為主要亞幣之冠。

匯銀人士表示，新台幣這一波走強主要跟隨台股腳步，由於台股在3月中旬開始反彈 ，新台幣跟著逐步升值，昨天開始則又因為外資明顯匯入，升破30元整數關卡 ；畢竟外資於3月大舉匯出1,000多億美元，在情勢回穩之後，開始紛紛回籠，出口商也因為肺炎疫情對台灣產業基本上傷害不深，仍有收入情況下，進而持續拋匯，帶動台幣升得又急又快。

外資回頭，會留多久？匯銀人士表示，目前新冠肺炎疫情仍肆虐全球，美元需求降低，原因包括美元利率低，投資誘因又少，錢匯出去還有匯率風險，現在看起來，沒有比留在台灣更好的去處。

新台幣升值多久？沒有人有把握，但匯銀人士表示，尾盤仍需要看中央銀行的動作；儘管央行不樂見新台幣升值太快，但國內產業經過多年來的努力，已逐漸減少對央行的依賴；就台灣基本面來看，新冠肺炎疫情仍較其他國家輕微，台灣經濟陷入大幅衰退機會不大，將有利支撐台幣走勢。

在對台股後市仍有預期的情況下，匯銀主管指出，新台幣必然有升值趨勢，若29字頭能站穩，這次應該會「站」好一陣子。