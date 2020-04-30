新台幣好強 開盤大漲1.21角

新光金控獨立董事李勝彥以副董事長李紀珠頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責及公司放任等四大理由，反對李紀珠擔任下屆董事候選人，雖未獲董事會支持，新光金也以「均非事實」公開回應，但相關人事再度引發關注。李紀珠昨（29）日在臉書上表示，相信社會自有公道，現在最在意的是因應疫情挑戰，並推動新光金續往正向發展。

2020-04-30 00:06