新台幣好強 開盤大漲1.21角
新台幣今（30）日早盤以29.830元兌1美元，大漲1.21角開出。
新台幣昨天終場站穩29字頭，以29.951元兌1美元，升值8.5分作收。今早開盤，在美國股市昨天收盤大漲532點，台灣又連續四天0確診激勵下，台北股匯雙雙上漲，台股開盤上漲之後，發揮凌厲攻勢，升逾百點；新台幣則跳空以29.8字頭開出，目前持續上漲，一度來到29.820元價位，勁揚1.31角。
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