疫情衝擊拚突圍 遠銀三大策略提升資產價值

遠東銀行（2845）29日舉行法說會，針對新冠肺炎疫情衝擊大環境與金融業營運，遠銀今年祭出三大策略因應，首重風險管理，鎖定授信的信用風險與財務的投資風險兩大重點加強控管，其次為持續強化數位發展，三則鞏固房貸與企金跨境聯貸等利基業務，三路並進加速擴大遠銀的資產價值。

遠銀此次法說同時說明去年全年與今年第1季營運概況，儘管2019年遠銀的獲利能力穩健成長，但今年第1季稅前盈餘則因疫情衝擊、金融交易評價損失慘重，比去年同季大幅衰退逾七成。不過，遠銀執行副總經理林建忠強調，遠銀投資債券為主，股票部位較少，且債券與信用違約相關衍生性商品相關標的，均屬優質且在市場逐步恢復穩定之下，已經看到評價損益回升，且市場恢復理性下，投資的信用衍生性商品損失已逐漸沖回，他有信心衍生性商品至到期日其損失均會回沖，到時應該都會回來。

遠銀表示，3月資本市場因恐慌心理表現相當異常，信用利差急遽擴大，4月以來股、債市均有恢復，流動性也轉佳，遠銀投資部位以具投資等級者居多、債信佳，目前已可看到比3月好轉回來了約25%到三分之一左右。

林建忠指出，今年疫情嚴重之下，遠銀首重風險管理，鎖定信用風險與投資風險兩大類，數位發展也持續強化，今年第1季數位獲客率來到兩成，離櫃率突破九成，與關係企業、外部平台策略聯盟，帶進活存、信用卡、消費性貸款等新客層。尤其活存比重拉高，配合存放利差的維繫與拉高活存比，將有利於遠銀的利差收益水準不墜。

林建忠表示，遠銀的房貸量能仍有年增將近5%的動能，核心資產會持續增加，且在資本適足率與流動覆蓋率改善提升下，遠銀今年可加速業務擴張、資產成長，今年第1季的總資產年增率就提高到7.2%，比去年年增4%多顯著放大，以業務量能與利基的房貸與跨境聯貸業務動能強化下，維繫存放利差空間並增加相關的利息收益與手續費收入，挹注獲利。