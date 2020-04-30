兆豐銀擬訂紓困KPI 鼓勵行員敦親睦鄰主動出擊協助企業

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行力挺各項紓困政策，推動「敦親睦鄰」主動出擊策略奏效，已經協助超過2,500戶大中小型企業紓困融資，展現關懷客戶的效率，兆豐銀並研擬訂定精準KPI績效考評標準，鼓勵同仁全力推動紓困企業。

兆豐銀董事長張兆順表示，透過「敦親睦鄰」的策略，要求同仁化被動為主動，主動關懷客戶協助提供紓困，才有機會讓原本以大企金為主的兆豐銀，能夠轉型擴大客層，使企金客層能夠涵蓋大、中、小型客戶。

在張兆順要求分行端主動出擊下，各分行業務專員AO儘量把握時間去拜訪客戶，以每家分行每週最好拜訪20家以上的客戶、亦即各分行四至五位AO每人每天拜訪一家客戶，開發中小型規模的企業戶，充份了解客戶需求，提供各種配套的資金需求。

兆豐銀認為，央行提供融通資金利率低到僅0.1%的低成本，信保基金又提供八成五以上，甚至10成保證，對銀行風險十分有限，不但對企業營運有利，也對銀行獲利加分，在疫情嚴峻且銀行獲利不易的當下，兆豐銀行認為力挺紓困方案盡速協助客戶融資，可同步提升銀行營運績效，因此，兆豐銀規劃建立精準的KPI來鼓勵同仁執行紓困。

兆豐銀行表示，為了廣泛提供企業融資管道，金管會也訂有獎勵措施，而銀行推動各項業務制訂KPI十分普遍，惟有加強管理，才得以提升經營的績效，兆豐銀面對企業轉型的關鍵時刻，制訂KPI有其必要性，而目前也在擬定中，而此次客戶面對疫情挑戰，所需資金殷切，又能提升獲利，也是銀行最好的轉型契機，因此，會鼓勵同仁盡力去達成，有功人員會給予獎勵。