華建經營權之爭 爆百億少東參戰

華建市場派代表之萬安生命創辦人吳珅篁找來寶佳少東林家宏助陣，吳珅篁今（29）日表示，他與林家宏本人相談後，相當肯定他誠懇待人、謙和的態度，相信能成為股東互動之間良好的潤滑劑，因此邀請他來合作，共同實現「萬家燈火」夢想和讓華建活化，更上一層樓。

對於市場派來勢洶洶，華建創辦人暨大股東林文亮昨僅透過友人低調指出，他本人一直以來都是以公司、股東權益為最優先考量，非基於個人利益，只要公司經營正常化，對員工、股東都好就好。

吳珅篁則發表兩點聲明強調，他投資華建近10年，一直希望實現「萬家燈火」，人人都有房子的夢想，加上由於先前華建的林文亮家族曾透過管道告知，如果有意願，大家可以共同經營華建。因此，為了實現「萬家燈火」夢想和讓華建活化，更上一層樓，在思考許久後，決定邀請寶佳副董事長林家宏共創未來。

另外，吳珅篁表示，因寶佳知名度夠大，每年推出上萬戶的新建案，這與他「萬家燈火」的理念相同。而他在與林家宏本人相談後，也相當肯定他誠懇、謙和的態度，因此決議將手上的部份華建股權轉讓給他，希望他能成為股東互動之間的潤滑劑。