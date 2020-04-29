快訊

獨／談過三段感情仍渴婚 陳德容誓死不交圈內人

華建經營權之爭 爆百億少東參戰

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導

華建市場派代表之萬安生命創辦人吳珅篁找來寶佳少東林家宏助陣，吳珅篁今（29）日表示，他與林家宏本人相談後，相當肯定他誠懇待人、謙和的態度，相信能成為股東互動之間良好的潤滑劑，因此邀請他來合作，共同實現「萬家燈火」夢想和讓華建活化，更上一層樓。

對於市場派來勢洶洶，華建創辦人暨大股東林文亮昨僅透過友人低調指出，他本人一直以來都是以公司、股東權益為最優先考量，非基於個人利益，只要公司經營正常化，對員工、股東都好就好。

吳珅篁則發表兩點聲明強調，他投資華建近10年，一直希望實現「萬家燈火」，人人都有房子的夢想，加上由於先前華建的林文亮家族曾透過管道告知，如果有意願，大家可以共同經營華建。因此，為了實現「萬家燈火」夢想和讓華建活化，更上一層樓，在思考許久後，決定邀請寶佳副董事長林家宏共創未來。

另外，吳珅篁表示，因寶佳知名度夠大，每年推出上萬戶的新建案，這與他「萬家燈火」的理念相同。而他在與林家宏本人相談後，也相當肯定他誠懇、謙和的態度，因此決議將手上的部份華建股權轉讓給他，希望他能成為股東互動之間的潤滑劑。

華建 股東 建案

延伸閱讀

東元與大股東寶佳徵求委託書 5/11股東會交鋒

法人回補 鉅額交易十強出列

私募案角力 寶佳、東元你來我往

市場派喊話 寶佳傾向適度徵求委託書

相關新聞

股匯雙漲 新台幣升破30大關收29.951元

受到美元避險需求減弱，台灣股匯市今天雙雙上揚，台股大漲156.16點，收盤收在10772.22點；新台幣兌美元今天收盤收...

公司獨董興利除弊 顧立雄：落實迴避

「獨立董事要洞燭機先，興利除弊，控制監督業務決策，是公司治理的中流砥柱。」金管會主委顧立雄29日在獨董論壇表示，獨董在企業永續與公司治理扮演關鍵角色，他們可以客觀的公司外部董事立場盡職，有必要時甚至可行使調查權，也要落實利益迴避。

被逮到三缺失 金管會開罰元大人壽

金管會今（29）日公告，元大人壽辦理有價證券投資業務，違反保險法相關規定，依保險法處罰鍰120萬元，並處一項糾正。

合庫金公告獨董名單 公股、農會陣營「五搶四」

合作金庫6月24日將進行全面改選，今（29）日公告獨董候選人名單，出現五搶四的局面，其中公股陣營派出四個人選，除了現任獨...

新光金獨董舉4大罪狀反對任董事 李紀珠：社會自有公道

新光金控獨立董事李勝彥在董事會中，以四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人，未獲董事會多數支持，新光金也公開表示...

公股銀衝紓困業績造成排擠？ 顧立雄怒駁似是而非

政府全力衝紓困，外傳有公股銀行下令衝業績，已排擠真正需要資金的人，金管會主委顧立雄表示，台灣的資金相當充裕，因借給你而其...

數位帳戶 限時優存搶客

疫情拉大了人與人之間的距離，也讓各國中央銀行紛紛降息，靠利息獲得的小確幸越來越小；這個時候除了積極把握銀行不定時推出的優惠利率存款外，還有銀行針對數位帳戶推出高利活存，在低利率時代多少能獲得一些彌補。

防疫改變生活 數位金融加速普及

新冠肺炎疫情蔓延，全球近半數人口因此宅在家中，國內雖然仍能維持正常上班上學，但因應這波疫情，人與人之間的距離勢必要拉大，銀行趁勢推出「零接觸理財」，或是擴大「無接觸服務」優惠回饋，讓消費者在這波疫情之下，更積極參與數位金融服務。

中信金控獲遠見企業社會責任3大獎 本屆獲獎最多業者

中信金控長期落實企業永續發展，積極精進環境、社會與治理（Environment, Social and Governance，ESG）各面向作為，獲2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎年度大調查金融保險業組楷模獎，以及傑出方案公益推動組、教育推廣組雙首獎，總計勇奪三項大獎，為本屆獲獎最多金融業者。

疫情衝擊弱勢 辜仲諒半夜發簡訊要紓困

中國信託慈善基金會2011年推動信扶專案，今年再度獲得遠見雜誌「CSR企業社會責任獎暨第三屆社企之星」公益推動組首獎肯定，對辜仲諒來說，是一劑強心針。信扶專案是他擔任中信慈善基金會董事長後，第一個推動方案，今年正逢新冠肺炎疫情衝擊，幕僚透露，辜仲諒有天凌晨3時突然發簡訊，憂心家長為生計乾著急，沒錢養小孩，緊急指示擬定紓困方案，幫助信扶家長度過難關。

國泰金控、國泰產險獲遠見CSR兩大獎

國泰金控及國泰產險獲頒2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，國泰金連續二年獲頒遠見CSR年度大調查獎首獎，國泰產險以產險業的新篇章國泰低碳綠險記，獲得傑出方案環境友善組楷模獎，展現永續超前部署。

新光金下屆董事提名內訌？三點公告聲援李紀珠

新光金（2888）今（29）日上午公告，獨立董事李勝彥在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人；但提案經舉手表決未通過，李紀珠仍具有董事候選人資格；新光金並於公告當中以三點聲援李紀珠。新光金4月28日董事會提名合格候選人名單，董事12名，獨立董事三名。

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

新光金獨董槓副董 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

新光金獨董舉4大罪狀反對任董事 李紀珠：社會自有公道

新光金獨董槓副董 獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。