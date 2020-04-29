14個月三度異動 王道銀個金執行長再換將

疫情拉大了人與人之間的距離，也讓各國中央銀行紛紛降息，靠利息獲得的小確幸越來越小；這個時候除了積極把握銀行不定時推出的優惠利率存款外，還有銀行針對數位帳戶推出高利活存，在低利率時代多少能獲得一些彌補。

2020-04-29 14:41