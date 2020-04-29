14個月三度異動 王道銀個金執行長再換將
王道銀行（2897）今天公告個金執行長人事異動，由挖角自開發金（2883）旗下凱基銀行的個金暨財富管理處副總經理劉熾原出任，而原任個金執行長陳怡芬則是到任還不滿一年就辭職。短短一年兩個月，王道銀個金執行長就異動了三次。
王道銀轉型商銀的首位個金執行長宋靖仁在2019年2月離職，由時任王道銀策略長、現轉任華票（2820）總經理的魏政祥，兼代個金執行長職務，至2019年6月，王道銀找來曾任職外銀財管與新光金（2888）行銷長的陳怡芬出任個金執行長，陳怡芬在任十個月辭職，如今又挖角凱基銀副總劉熾原出任個金執行長。
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