公司獨董興利除弊 顧立雄：落實迴避

「獨立董事要洞燭機先，興利除弊，控制監督業務決策，是公司治理的中流砥柱。」金管會主委顧立雄29日在獨董論壇表示，獨董在企業永續與公司治理扮演關鍵角色，他們可以客觀的公司外部董事立場盡職，有必要時甚至可行使調查權，也要落實利益迴避。

落實利益迴避

顧立雄說，引進獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會制度，落實監督，才能保障股東權益。獨董的專業性包括專業資格與持續進修，不可與公司有直接或間接的利害關係，選任前即任職期間不得擔任大股東，即持股1%以上或前10名，任職於法人大股東、兄弟公司、特定關係人等，有親屬關係也不可以。

「獨董轉過來擔任一般董事，這叫換湯不換藥，這個我們也不准。」顧立雄提到，獨董職責包括參與董事會及功能性委員會，應提董事會通過之重大議案包括內部控制制度、重大資產交易、資金貸與、背書保證、董事自身利害關係事項及簽證會計師之委任解任、報酬等。

他強調，重大議案應有全體獨董出席董事會，審計委員會也要全體出席，薪資報酬委員會則至少要有1位獨董參與。調查權方面，公司不得妨礙拒絕或規避獨董執行業務，若獨董認有必要時，得要求董事會指派或自行聘請專家協助辦理，行使職權原則上要防止利益衝突，避免圖私利之機會，及保密責任等。

監督治理靠獨董

「公司治理成績不好，外資法人股東就不會買你們的股票。」獨董協會理事長駱秉寬表示，外資法人持股較低的公司，不是英文溝通介面不好，就是治理績效不好，而外資法人不介入的股票，本國法人意願也低，很可能淪為為殭屍股，失去資本市場的籌資功能。治理績效不彰，金融業就不能發動非合意併購。

駱秉寬指出，根據金管會規定，金融業近3年在評鑑排名前35%，才能發動非合意併購，公司治理評鑑排名後段班的上市櫃公司，或經公司治理評鑑委員會通過認為應不予受評者，公司還要公布、揭露個別董事及監察人的酬金。今年起，上市櫃公司董事會將每年進行同儕評鑑，做為未來遴選獲提名董事的依據。

獨董協會理事長駱秉寬表示，獨立董事要興利除弊，控制監督業務決策，是公司治理的中流砥柱。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】