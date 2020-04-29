新壽慈善基金會 獲樂齡友善楷模獎

2020年《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎，今年新增樂齡友善組楷模獎，新光人壽慈善基金會以口述歷史銀髮方案，榮獲樂齡友善組楷模獎。

本次評審認為，口述歷史銀髮方案以藝術、戲劇等服務長者與兒童，培力合作對象，並讓新活藝術獨立成為台灣首家以創意老化為核心的社會企業，其能自立永續，難能可貴，是具有延續性與深度的傑出方案，因此給予新光人壽慈善基金會此方案相當高的評價。

新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈於2005年意識到台灣人口老化之現象，從美國紐約Elders Share the Arts (ESTA)引進以藝術服務長者的理念，開啟口述歷史方案，以藝術方案推展創意老化的觀念，打破對老的刻板印象，強調長者社會參與性及無限創意的精神，為長輩帶來身心靈健康的銀齡生活。

內政部2018年4月宣布，台灣老年人口突破14%，正式邁入高齡社會。依國發會推估，預計六年後將邁入超高齡社會，高齡者的需求已成為刻不容緩的議題。創立於1983年的新光人壽慈善基金會長期關懷銀髮樂齡議題，吳欣盈於2005年即以前瞻的眼光為台灣引進此方案，為銀髮樂齡做出貢獻。

口述歷史在台灣深耕15年，已發展出獨特的在地化面貌，此案延伸為傳承藝術與活化歷史。

傳承藝術運用藝術創作，引領長者表達自己的人生故事，經過簡單的視覺藝術創作，展現美感與老年期的活力。

活化歷史則透過表演藝術讓長輩的記憶鮮活起來，通過聽與說的表演過程，拉近了人與人之間的距離。

口述歷史至今已累積服務超過18萬名長者與學童，受益機構亦超過800間，除了讓長輩建立更多社會連結，更實現銀髮生活的另一種美好。

近年該案積極與台灣、國際銀髮相關公益團體交流，引進不同面向的知識，觸發更多元的視野，實現高齡者的需求在哪裡，新光的關懷就到哪裡的理念。