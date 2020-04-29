被逮到三缺失 金管會開罰元大人壽

金管會今（29）日公告，元大人壽辦理有價證券投資業務，違反保險法相關規定，依保險法處罰鍰120萬元，並處一項糾正。

金管會表示，元大人壽缺失，包括第一，辦理股權商品投資業務，申報錯誤未能覆核發現，未依所訂內規辦理申報或落實交易檢核等，相關控管機制有設計欠當及未落實執行。

第二，公司辦理債券型ETF投資作業，相關投資文件未留存洽詢及議定價格的軌跡；以及買賣基金作業，經理人投資分析及決定作業有欠妥情事，有礙健全經營之虞。

第三，公司對持有個別股票部位，投資決定有欠審慎，未落實執行市場風險管理內規，另辦理國外股票投資業務，有未訂定所持有標的發生暫停交易的管理機制。