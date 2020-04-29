聽新聞
test
0:00 / 0:00
被逮到三缺失 金管會開罰元大人壽
金管會今（29）日公告，元大人壽辦理有價證券投資業務，違反保險法相關規定，依保險法處罰鍰120萬元，並處一項糾正。
金管會表示，元大人壽缺失，包括第一，辦理股權商品投資業務，申報錯誤未能覆核發現，未依所訂內規辦理申報或落實交易檢核等，相關控管機制有設計欠當及未落實執行。
第二，公司辦理債券型ETF投資作業，相關投資文件未留存洽詢及議定價格的軌跡；以及買賣基金作業，經理人投資分析及決定作業有欠妥情事，有礙健全經營之虞。
第三，公司對持有個別股票部位，投資決定有欠審慎，未落實執行市場風險管理內規，另辦理國外股票投資業務，有未訂定所持有標的發生暫停交易的管理機制。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言