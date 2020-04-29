繼金控雙雄後 中華信評將南山人壽評等展望調「負向」

持續擴大的經濟衰退情勢已使金融市場震盪加劇，並已提高了南山人壽財務風險結構面臨的下行風險。基於此，中華信評將該公司及其具高度策略重要性之子公司南山產物的評等展望由「穩定」調為「負向」。

中華信評認為，由於疫情蔓延之際，持續升高的資本市場震盪情勢，將使南山人壽風險調整後資本水準維持在中華信評認定的令人滿意等級的不確定性升高。

中華信評認為，未來一至二年期間有幾項會對南山人壽資本水準造成壓力的因素存在。這些因素包括：南山人壽的投資部位可能出現市價評價虧損、資本成長無法匹配資本需求、以及再投資風險將會因為目前長期維持低檔的利率環境而升高。

儘管南山人壽已致力於將其股票部位的曝險程度，並已獲致良好的獲利績效表現，同時該公司也已在2019年按計畫完成了現金增資，但在金融市場不確定性升高之際，南山人壽略微偏高的投資曝險部位仍可能會使其資產負債結構的波動性升高。

中華信評預期，目前長期處於低檔的利率環境，將會抑制南山人壽未來一至二年期間的累積資本能力。在中華信評的基本情境假設中：與南山人壽的歷來的紀錄相比，中華信評認為，在該公司溫和保費成長和投資績效走緩的情況下，其有效保單價值的成長應會維持在較緩和的水準。

對此，南山人壽回應說，公司在財務體質穩健的基礎上，持續兼顧良好的風險控管及掌握市場脈動的投資能力；適時調整商品策略，多元發展商品組合，回歸保險保障需求，以維持業務發展動能，持續穩固公司商業基礎與營運優勢。