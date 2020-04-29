疫情導致投資風險升高 中華信評調降金控雙雄評等展望

新冠肺炎引發全球資本市場動盪，投資風險升高，中華信評今（29）日將金控雙雄國泰金、富邦金評等展望從穩定調為負向，同時旗下多數子公司也遭調為負向，不過，由於銀行子公司能獲得政府提供的隱性系統支持，因此其評等仍維持穩定。

中華信評表示，國泰人壽為國泰金控集團旗下的旗艦公司，因此國泰人壽信用結構的任何變動都將會影響整體金控集團的集團信用結構。基於此，中華信評亦將國泰產險、國泰證券、以及國泰金控的評等展望調為「負向」。同時，中華信評並確認前述三家受評公司的評等。

除此，中華信評將富邦金控及其核心以及高度策略性子公司長期評等的評等展望由穩定調整為負向，遭調為負向的子公司包括：富邦人壽、富邦產險、富邦證券、富邦華一銀行。

不過，兩大金控旗下銀行子公司仍維持穩定，中華信評此次確認國泰世華銀行的評等，主要是因為中華信評認定該行在台灣銀行業中是屬中等系統重要性銀行，因此國泰世華銀行的評等已將其可獲得來自台灣政府提供之一定程度的隱性支持納入考量。

北富銀則是因為因為中華信評認為，以該行在台灣金融體系占有的中等系統重要性來看，該行的信用評等受惠於政府支持。