國泰金擬辦理10億股長期募資案 公司：例行提案

國泰金今（29）日傍晚輸入公開資訊觀測站，表示股東會訂6月12日召開，經今日董事會決議擬於股東會時討論不超過10億股上限的長期資金募集案，公司發言人鄧崇儀副總表示，這是每年股東會例行授權董事會做長期募資規則，目前為止並沒有特別因素。

據國泰金輸入公開資訊觀測站的內容表示，此次增資資金來源，擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理國內現金增資發行普通股、特別股或現金增資發行普通股參

與發行海外存託憑證，擇一或二者以上搭配，總計發行之全部普通股及特別股股數(包括海外存託憑證表彰之普通股)合計以不超過10億股(含)為原則。至於發行總金額、每股面額、發行價格、股東認購比例等都尚未決定。

據了解，每年國泰金股東會都會討論通過一個高達500億元額度的長期募資計畫案，但是實際是否真正執行增資，則授權董事會依市場狀況定奪，不一定會增資。但是去年8月時國泰金就有啟動史上第二次的現金增資案，共募資6.06億股，每股發行價格訂為35元，212億元11月到位，當時說是為了接軌IFRS17號公司，金管會希望用普通股來充實資本，去年5月法說會時，金控總經理李長庚說，國泰金已備好2,700 億元特別盈餘公積來因應，其中 2,000億元是不動產增值。今年預料會更高。

國泰金重訊內容強調，本次計畫內容擬提請股東會授權董事會或董事長視市場狀況依法調整、訂定與辦理。未來若因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦請授權董事會及或董事長依法全權處理。

國泰金控史次第一次是2013年9月有過一次現金增資127億元，也曾發過兩次GDR（海外存託憑證）與二次特別股，2019年上半年已經進行公募無到期日累積次順位債，籌資150億元，2019年下半年辦理史上第二次現金籌資212億元，一半給人壽一半給銀行充實資本，今年股東會若通過長期募資案，是否會啟動史上第三次現增案，預料將是5月法人說明會上備受關注的議題。

此外國泰金昨天重訊也補充股東會通知，指COVID-19（新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。