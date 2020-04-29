央行：貨幣政策受標準普爾肯定 台灣國家主權評等不變
中央銀行今（29）日發布新聞稿指出，S&P發布本（2020）年台灣主權評等報告，「長期」信用評等為「AA-」，與上（2019）年相同，未來展望亦維持「穩定」，主要考量台灣經濟雖受COVID-19疫情衝擊，但對外淨資產部位強健、貨幣政策具彈性，且民間部門具競爭力，有助維持評等。
央行指出，該報告認為，台灣雖金融體系流動性充裕，但央行貨幣政策極具彈性（strong monetary flexibility），貨幣管理健全（sound monetary management），使得通膨率低且穩定，維持在亞洲國家最低之一，預期中期（medium term）通膨展望溫和。相對具有彈性的新台幣匯率，有助舒緩經濟及金融的衝擊。低通膨與金融體系流動性充裕，亦有助降低政府債務利息負擔。
在評等展望方面，該報告認為COVID-19疫情為暫時性衝擊；隨疫情趨緩，預期具活力且高度競爭力的電子製造業將帶動2021年台灣經濟成長回升，且兩岸與國際貿易關係將持續有益於台灣經濟穩定成長。
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