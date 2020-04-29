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269旅軍官輕生「手心緊握人名」 陸軍證實：3軍官停職調查

報稅也要防疫 中信證金融憑證報稅免出門

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

5月報稅季即將來臨，新冠肺炎（COVID-19）疫情未見趨緩，出門、人際接觸充滿風險，中國信託綜合證券提醒投資人，透過證券公司提供的金融憑證不僅能在平時透過網路下單交易、交易後的帳務查詢，報稅期間還能幫助投資人在家輕鬆完成申報個人綜合所得稅，對於需要主動申報的民眾無疑是一個便利又安全的方法。

據財政部賦稅署2018年統計，網路報稅中逾七成以健保卡、自然人憑證申報為大宗，民眾須備妥讀卡機才能申報；使用戶口名簿和查詢碼的方式雖免用讀卡機，然許多在外地工作的民眾不會隨身攜帶戶口名簿、前往超商列印查詢碼亦將自己暴露於染疫的風險中。

中國信託證券金融憑證兼具股票電子下單及客戶身分認證兩項功能，持有有效金融憑證之客戶，搭配財政部所提供的線上版及離線版的報稅系統，免出門、免讀卡機，即可在電腦上查詢所得與扣除額資料，還可以確保個人隱私不外洩，更安全、省時又方便。透過「中信服務讚」APP簡單步驟即可線上開立證券戶及銀行交割戶，取得中信證券金融憑證體驗網路報稅的便利服務。

中信證券為鼓勵投資人多利用金融憑證網路報稅，自5月1日至6月30日止，使用中信證券金融憑證完成綜所稅申報，且於「中信亮點」APP成交任一筆（僅限現股買、賣，不包含零股與權證），即可參加抽獎，有機會獲得KKBOX 365天音樂無限暢聽兌換券。詳情可至中信證券網站，或加入Facebook「中國信託股市情報讚」粉絲專頁、「中國信託證券」LINE@生活圈查詢。

報稅 中信 中國信託

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