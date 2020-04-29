永豐「戰疫」總動員 上班安心辦公、下班健身防疫

因應新冠病毒疫情，台灣全民防疫展現堅強實力。永豐銀行表示，為堅守營運不中斷，同時守護員工健康，永豐銀行不但提前部署戰疫行動，提供員工安心的工作環境，更攜手陽光社會福利基金會創辦的「Sunvis陽光活力中心」共同規劃一系列「戰疫」運動，透過肌力訓練、心肺有氧與伸展平衡等健身教學影片，鼓勵員工與大眾無論在辦公室或居家，都能隨時隨地來運動，並號召親朋好友全員動起來，鍛鍊身體增強抵抗力，一同加入防疫大作戰！

永豐銀行表示，早在今（2020）年春節假期時，永豐銀行就成立疫情指揮中心，啟動第一階段防疫計畫，開工後即要求全體同仁戴口罩、量體溫、備妥防疫物資，並實施異地辦公演練及測試；爾後隨著全球疫情升溫，更於3月啟動第二階段「營運不中斷計畫」，全面落實分組辦公、異地備援，將同單位員工分散到不同大樓，並取消大型集會，重要會議皆以視訊連線進行。

同時，永豐銀行也是全台首家導入微軟Windows虛擬桌面的金融業者，率先完成居家辦公部署，在全民防疫期間，確保營運不中斷。為響應疫情指揮中心社交距離政策，永豐銀行也將於5月1日開始實施啟動彈性上班制度，讓員工透過分時段上下班，避開大眾運輸擁擠人群。

為了守護員工健康，打造工作與生活平衡的幸福職場，永豐銀行表示，今年特地與陽光社會福利基金會創辦的「Sunvis陽光活力中心」以簡易常見的器材：彈力布、啞鈴、瑜伽球、健走杖以及健身助力器「甜甜圈」，共同製作一系列包括肌力訓練、心肺有氧、伸展平衡等運動教學影片，鼓勵全體員工與社會大眾都來跟著影片動一動。

永豐銀行表示，「Sunvis陽光活力中心」以陽光、青春、活力以及「翻轉老化」的概念為號召，透過專業運動教學、復健治療、飲食建議等，為長者打造樂齡生活，重燃對生命的熱情；這次的教學影片也特別設計適合長者的健走杖運動。目前受到疫情影響，民眾待在家中的時間增加，永豐銀行盼能藉由這一系列運動教學影片，讓民眾在家也能增強免疫力，保持健康活力；還可以帶著家中長輩一起加入健身行列，共同守護全家人健康，全民總動員一起來「戰疫」！詳細內容可連結永豐銀行官方頻道youtube 。