合庫金公告獨董名單 公股、農會陣營「五搶四」

合作金庫6月24日將進行全面改選，今（29）日公告獨董候選人名單，出現五搶四的局面，其中公股陣營派出四個人選，除了現任獨董林軒竹、謝穎青續任之外，還多派兩個人選林漢奇與張銘珠法律事務所所長張銘珠，而農會陣營則派出姿君法律事務所律師陳姿君。

此次公股陣營派出的林漢奇曾任第一金控副總經理、第一金證券董事長，而張銘珠現任張銘珠法律事務所所長，曾任法務部行政執行署主任行政執行官、臺北地方檢察署檢察官以及臺灣高等檢察署檢察官。

現任獨董林軒竹國立成功大學會計學系暨財務金融研究所教授、另一位現任獨董謝穎青為太穎國際法律事務所律師。

據五位候選人的資歷觀察背景，共有三位法律人才以及兩位金融人才，若公股陣營有望拿下五席獨董席次，未來合庫金獨董席次將有兩位法律人才以及兩位金融人才。