勞工紓困貸款簡易評分表曝光 銀行主管：恐現道德風險

勞動部祭出的勞工紓困貸款將於明（30）日上路，只要簡易信用評分表通過60分以上，即可申請最高10萬元的貸款，預計50萬勞工受惠，但有兩種人不能申請。不過，銀行主管透露，由於申請條件過於簡陋，擔心會有一波道德風險，導致真正需要紓困的勞工申請不到。

勞動部祭出的勞工紓困貸款申請對象為受疫情影響的本國籍勞工，年滿20歲，貸款方案每人最高10萬元，利率1.845%，貸款資金由銀行提供，信保基金保證十成擔保，經銀行核貸者，勞動部將補貼首年利息。

還款方式，首年的前半年為寬限期，免繳納本金，下半年起攤還本金，地2年起按月攤還本金與利息。申請人只需填寫申請書、申明書，持證件向銀行申請，由銀行依授信規定審核。

不過，據銀行提供的簡易評分表顯示，只有兩個項目，第一、為近12個月收入近況，配分80分，以聯徵中心所提供近12個月中勞保投保紀錄，每一個月以10分計算，最高採取六個月；勞保投保薪資等級在23,800元以上，每一個月加給10分，最高採計三個月，兩者合計最高80分。若是未投保提供工作證明者，依上述方式計算分數。

第二、銀行存款或不動產證明，配分20分。申請人若收入近況未達60分者，得恰請申請人提供銀行存款或不動產證明，為提供者0分計算。其次，存款10萬元以上採計20分；本人或配偶有不動產者採計20分，兩者合計最高採計20分。

上述只要加計滿60分以上，即可核貸。不過，根據方案條例顯示，兩種人無法申請，第一、經向票交所查詢其所使用的票據受拒絕往來處分中，或知悉其退票尚未清償註記的張數已達應受拒絕往來處分的標準。

二、向聯徵中心或徵信過程中知悉申請人有償務本金逾期未清償、未依約定分期攤還已超過一個月、應繳利息未繳付而延滯期間達三個月以上，或有信用卡消費款逾期未繳納，遭發卡行強制停卡，且有繳清延滯款項。

銀行主管透露，儘管方案是針對受疫情影響的勞工，但申請者只需要填寫聲明書即可申請，如此一來，可能會有很多「並非受到影響的勞工」也跑來申請，可能也會引發一波道德風險。

由於勞工紓困貸款期限三年，若嚐到首年的「免息」甜頭後，次年全數還清，是否需要繳納違約金。銀行主管說，「不用」。