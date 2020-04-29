快訊

從少女租到當阿嬤 保險箱有啥「一生相守」的魔力

大病初癒再獲好消息！英相強生未婚妻生了 母子均安

勞工紓困貸款簡易評分表曝光 銀行主管：恐現道德風險

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

勞動部祭出的勞工紓困貸款將於明（30）日上路，只要簡易信用評分表通過60分以上，即可申請最高10萬元的貸款，預計50萬勞工受惠，但有兩種人不能申請。不過，銀行主管透露，由於申請條件過於簡陋，擔心會有一波道德風險，導致真正需要紓困的勞工申請不到。

勞動部祭出的勞工紓困貸款申請對象為受疫情影響的本國籍勞工，年滿20歲，貸款方案每人最高10萬元，利率1.845%，貸款資金由銀行提供，信保基金保證十成擔保，經銀行核貸者，勞動部將補貼首年利息。

還款方式，首年的前半年為寬限期，免繳納本金，下半年起攤還本金，地2年起按月攤還本金與利息。申請人只需填寫申請書、申明書，持證件向銀行申請，由銀行依授信規定審核。

不過，據銀行提供的簡易評分表顯示，只有兩個項目，第一、為近12個月收入近況，配分80分，以聯徵中心所提供近12個月中勞保投保紀錄，每一個月以10分計算，最高採取六個月；勞保投保薪資等級在23,800元以上，每一個月加給10分，最高採計三個月，兩者合計最高80分。若是未投保提供工作證明者，依上述方式計算分數。

第二、銀行存款或不動產證明，配分20分。申請人若收入近況未達60分者，得恰請申請人提供銀行存款或不動產證明，為提供者0分計算。其次，存款10萬元以上採計20分；本人或配偶有不動產者採計20分，兩者合計最高採計20分。

上述只要加計滿60分以上，即可核貸。不過，根據方案條例顯示，兩種人無法申請，第一、經向票交所查詢其所使用的票據受拒絕往來處分中，或知悉其退票尚未清償註記的張數已達應受拒絕往來處分的標準。

二、向聯徵中心或徵信過程中知悉申請人有償務本金逾期未清償、未依約定分期攤還已超過一個月、應繳利息未繳付而延滯期間達三個月以上，或有信用卡消費款逾期未繳納，遭發卡行強制停卡，且有繳清延滯款項。

銀行主管透露，儘管方案是針對受疫情影響的勞工，但申請者只需要填寫聲明書即可申請，如此一來，可能會有很多「並非受到影響的勞工」也跑來申請，可能也會引發一波道德風險。

由於勞工紓困貸款期限三年，若嚐到首年的「免息」甜頭後，次年全數還清，是否需要繳納違約金。銀行主管說，「不用」。

勞動部 疫情 勞保 疫情紓困

延伸閱讀

勞工紓困貸款明起受理 沒勞保也能申貸

勞工紓困貸款30日起受理申請 每人最高10萬元

勞工紓困貸款 沒勞保也能申貸、找往來銀行比較快

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

相關新聞

新光金獨董舉4大罪狀反對任董事 李紀珠：社會自有公道

新光金控獨立董事李勝彥在董事會中，以四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人，未獲董事會多數支持，新光金也公開表示...

公股銀衝紓困業績造成排擠？ 顧立雄怒駁似是而非

政府全力衝紓困，外傳有公股銀行下令衝業績，已排擠真正需要資金的人，金管會主委顧立雄表示，台灣的資金相當充裕，因借給你而其...

數位帳戶 限時優存搶客

疫情拉大了人與人之間的距離，也讓各國中央銀行紛紛降息，靠利息獲得的小確幸越來越小；這個時候除了積極把握銀行不定時推出的優惠利率存款外，還有銀行針對數位帳戶推出高利活存，在低利率時代多少能獲得一些彌補。

防疫改變生活 數位金融加速普及

新冠肺炎疫情蔓延，全球近半數人口因此宅在家中，國內雖然仍能維持正常上班上學，但因應這波疫情，人與人之間的距離勢必要拉大，銀行趁勢推出「零接觸理財」，或是擴大「無接觸服務」優惠回饋，讓消費者在這波疫情之下，更積極參與數位金融服務。

中信金控獲遠見企業社會責任3大獎 本屆獲獎最多業者

中信金控長期落實企業永續發展，積極精進環境、社會與治理（Environment, Social and Governance，ESG）各面向作為，獲2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎年度大調查金融保險業組楷模獎，以及傑出方案公益推動組、教育推廣組雙首獎，總計勇奪三項大獎，為本屆獲獎最多金融業者。

疫情衝擊弱勢 辜仲諒半夜發簡訊要紓困

中國信託慈善基金會2011年推動信扶專案，今年再度獲得遠見雜誌「CSR企業社會責任獎暨第三屆社企之星」公益推動組首獎肯定，對辜仲諒來說，是一劑強心針。信扶專案是他擔任中信慈善基金會董事長後，第一個推動方案，今年正逢新冠肺炎疫情衝擊，幕僚透露，辜仲諒有天凌晨3時突然發簡訊，憂心家長為生計乾著急，沒錢養小孩，緊急指示擬定紓困方案，幫助信扶家長度過難關。

國泰金控、國泰產險獲遠見CSR兩大獎

國泰金控及國泰產險獲頒2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，國泰金連續二年獲頒遠見CSR年度大調查獎首獎，國泰產險以產險業的新篇章國泰低碳綠險記，獲得傑出方案環境友善組楷模獎，展現永續超前部署。

新光金下屆董事提名內訌？三點公告聲援李紀珠

新光金（2888）今（29）日上午公告，獨立董事李勝彥在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人；但提案經舉手表決未通過，李紀珠仍具有董事候選人資格；新光金並於公告當中以三點聲援李紀珠。新光金4月28日董事會提名合格候選人名單，董事12名，獨立董事三名。

台股上揚激勵 新台幣午盤再現2字頭大升1.26角

台灣近期防疫措施得宜，台北股匯市齊揚，台股盤中漲幅超過160點，加上月底出口商拋匯需求，新台幣午盤大升1.26角，暫收2...

新光金獨董槓副董 獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

新光金（2888）宮鬥又來了！針對在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下...

駁斥李勝彥說法 新光金三點聲援李紀珠

針對新光金控獨立董事李勝彥在董事會中，以四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人，新光金控今（29）日發表三點聲明...

新台幣30整數關卡 又破了

新台幣今（29）日早盤以30.010元兌1美元，升值2.6分開出。

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

新光金獨董槓副董 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

新光金獨董槓副董 獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

電信用戶戰 遠傳變二哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。