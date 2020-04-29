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新光金獨董舉4大罪狀反對任董事 李紀珠：社會自有公道
新光金控獨立董事李勝彥在董事會中，以四大理由反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人，未獲董事會多數支持，新光金也公開表示，公司認為李勝彥反對意見所陳內容均非事實 。李紀珠今天在臉書上表示，「我始終相信，認真全力的付出，社會自有公道」。
李紀珠在臉書上先感謝公司、董事們、股東及好友的肯定與支持，感謝公司在重大公告訊息中嚴正駁斥李勝彥的不實指控，也感謝董事會中李勝彥之外的董事一致的支持，對於各方指正必將虛心聆聽，但也希望相關當事人自重，不要再編造及傳遞不實的訊息。
李紀珠指出，新光金控是以壽險為主體的金融控股公司，負有強烈的企業社會責任，雖自任職以來，在公司全體董事及同仁共同努力下，新光金控、新光人壽及元富證券各項財務、業務指標皆有明顯改善。
展望未來，公司面臨的挑戰仍劇，尤其疫情當前，各界受影響甚鉅，需自己與全體同仁投注更大的心力，以提供更好的服務給我們保戶及客戶，並推動新光金控持續往正向發展。「這是紀珠目前最在意的事，至於其他的，就不再多談了。」李紀珠說。
最後，李紀珠再度針對公司、董事、股東及朋友們的支持與關心表達感謝，「你們的鼓勵紀珠都收到了」！
新光金今（29）日上午公告，李勝彥因在董事會中，因頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等四大理由，反對李紀珠擔任下屆董事侯選人。但經舉手表決未通過，李紀珠仍具有董事候選人資格。
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