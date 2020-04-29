快訊

直播／「嘉玲」又來了！ 國內連4天新冠肺炎零確診

公股銀衝紓困業績造成排擠？ 顧立雄怒駁似是而非

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
金管會主委顧立雄。 本報系資料照、記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄。 本報系資料照、記者黃義書／攝影

政府全力衝紓困，外傳有公股銀行下令衝業績，已排擠真正需要資金的人，金管會主委顧立雄表示，台灣的資金相當充裕，因借給你而其他更需要的人無法借到，這是似是而非的說法，他無法接受。

外傳公股銀行高層下令衝紓困業績，結果讓需要的人無法貸到錢，信用好的人無法貸到錢？顧立雄說，公股銀行並未下此KPI，但會主動關懷客戶，若關懷導致客戶誤解，方法上可以再精進。

其次，不是誰需要誰不需要的問題，任何人主觀上需要紓困都可申請，也沒有排擠問題，因目前額度未用完，有急用的都可以申請，沒有誰需要，誰更不需要的問題。

他強調，現在的資金以台灣目前超額儲蓄，銀行自有資金，加上央行投入二千億元轉融通資金，都有相當的資金支應，因借給你而其他更需要的無法借到，這是似是而非的說法，他無法接受。

顧立雄 金管會 央行

延伸閱讀

台股漲219點 限空令暫不解除

立委籲避免紓困錯對象 顧立雄：各銀行做好內控

華南永昌證券鉅額虧損案 金管會30日公布調查結果

立委批紓困「為貸而貸」 顧立雄：不敢說這情況沒有

相關新聞

新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

新光金（2888）今（29）日上午公告，獨立董事李勝彥在董事會中，因為四大理由，反對副董市長李紀珠擔任下屆董事侯選人，包...

新台幣30整數關卡 又破了

新台幣今（29）日早盤以30.010元兌1美元，升值2.6分開出。

公股銀衝紓困業績造成排擠？ 顧立雄怒駁似是而非

政府全力衝紓困，外傳有公股銀行下令衝業績，已排擠真正需要資金的人，金管會主委顧立雄表示，台灣的資金相當充裕，因借給你而其...

數位帳戶 限時優存搶客

疫情拉大了人與人之間的距離，也讓各國中央銀行紛紛降息，靠利息獲得的小確幸越來越小；這個時候除了積極把握銀行不定時推出的優惠利率存款外，還有銀行針對數位帳戶推出高利活存，在低利率時代多少能獲得一些彌補。

防疫改變生活 數位金融加速普及

新冠肺炎疫情蔓延，全球近半數人口因此宅在家中，國內雖然仍能維持正常上班上學，但因應這波疫情，人與人之間的距離勢必要拉大，銀行趁勢推出「零接觸理財」，或是擴大「無接觸服務」優惠回饋，讓消費者在這波疫情之下，更積極參與數位金融服務。

中信金控獲遠見企業社會責任3大獎 本屆獲獎最多業者

中信金控長期落實企業永續發展，積極精進環境、社會與治理（Environment, Social and Governance，ESG）各面向作為，獲2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎年度大調查金融保險業組楷模獎，以及傑出方案公益推動組、教育推廣組雙首獎，總計勇奪三項大獎，為本屆獲獎最多金融業者。

疫情衝擊弱勢 辜仲諒半夜發簡訊要紓困

中國信託慈善基金會2011年推動信扶專案，今年再度獲得遠見雜誌「CSR企業社會責任獎暨第三屆社企之星」公益推動組首獎肯定，對辜仲諒來說，是一劑強心針。信扶專案是他擔任中信慈善基金會董事長後，第一個推動方案，今年正逢新冠肺炎疫情衝擊，幕僚透露，辜仲諒有天凌晨3時突然發簡訊，憂心家長為生計乾著急，沒錢養小孩，緊急指示擬定紓困方案，幫助信扶家長度過難關。

國泰金控、國泰產險獲遠見CSR兩大獎

國泰金控及國泰產險獲頒2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，國泰金連續二年獲頒遠見CSR年度大調查獎首獎，國泰產險以產險業的新篇章國泰低碳綠險記，獲得傑出方案環境友善組楷模獎，展現永續超前部署。

台股上揚激勵 新台幣午盤再現2字頭大升1.26角

台灣近期防疫措施得宜，台北股匯市齊揚，台股盤中漲幅超過160點，加上月底出口商拋匯需求，新台幣午盤大升1.26角，暫收2...

新光金宮鬥又來！獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

新光金（2888）宮鬥又來了！針對在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下...

駁斥李勝彥說法 新光金三點聲援李紀珠

針對新光金控獨立董事李勝彥在董事會中，以四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人，新光金控今（29）日發表三點聲明...

兆豐銀主辦燁聯百億聯貸 利率逾2%

兆豐金旗下兆豐銀行昨（28）日宣布，主辦燁聯鋼鐵120億元聯貸案順利簽約，這是兆豐銀今年來除了各項紓困貸款之外，所主辦的第一宗百億規模聯貸案，且在降息與紓困優惠氛圍下，該聯貸案利率仍高於2%，比原來的舊案利率還要高，因此共有13家銀行合組聯貸，超額認貸逾四成。

熱門新聞

救命錢來了！「勞工紓困貸款」4月30日起33家銀行受理

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工

「勞工紓困貸款」借你10萬應急 明起受理申請

輝達推新晶片 台積7奈米大單來了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。