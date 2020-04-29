公股銀衝紓困業績造成排擠？ 顧立雄怒駁似是而非
政府全力衝紓困，外傳有公股銀行下令衝業績，已排擠真正需要資金的人，金管會主委顧立雄表示，台灣的資金相當充裕，因借給你而其他更需要的人無法借到，這是似是而非的說法，他無法接受。
外傳公股銀行高層下令衝紓困業績，結果讓需要的人無法貸到錢，信用好的人無法貸到錢？顧立雄說，公股銀行並未下此KPI，但會主動關懷客戶，若關懷導致客戶誤解，方法上可以再精進。
其次，不是誰需要誰不需要的問題，任何人主觀上需要紓困都可申請，也沒有排擠問題，因目前額度未用完，有急用的都可以申請，沒有誰需要，誰更不需要的問題。
他強調，現在的資金以台灣目前超額儲蓄，銀行自有資金，加上央行投入二千億元轉融通資金，都有相當的資金支應，因借給你而其他更需要的無法借到，這是似是而非的說法，他無法接受。
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