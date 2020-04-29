國泰世華銀 幫218名職棒球員信託資產逾1.35億

受新冠肺炎疫情影響，全球的體育賽事紛紛無限期停賽或將開賽日延後，但中華職棒領先全球於四月順利開打令世界各地關注！

國泰世華銀今（29）日表示，十年前首創職棒聯盟球員簽約金、防賭基金信託」託方案，目前參與信託之現役球員已達218人，信託資產規模已逾1.35億元，是球員退役後，創業或照顧家庭等第二人生基金。

中職成立31年以來曾數次歷經假球案風波，重創進場觀賽人次，為了挽回民眾對國球的信心，也為職業運動員未來著想，國泰世華銀行與職棒球員工會、職棒聯盟及各球團合作，首創「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，至今已邁入第10個年頭，希望藉由設立防賭基金並為球員規劃儲蓄退休金，提升台灣職棒環境。

目前參與職棒防賭信託之現役球員已達218人，信託資產規模已逾新臺幣1.35億。這些基金不僅是球員向大眾展現防賭決心的證明，也是球員退役後，創業或照顧家庭等第二人生基金。

職業運動員退役後有人當教練傳承技術與經驗、有人結合興趣開餐廳、或是投身政界也大有人在。但選手的薪水經常隨著球場上的表現而起伏，也沒有退休金，因此在現役期間如何有規劃的累積夢想基金，協助退役後順利展開第二人生，對每一位運動員而言都是非常重要的事。

「職棒球員防賭基金信託」及「職棒聯盟球員簽約金信託」，除了球員每個月自願將部分薪資交付信託，球團也約定新進球員的三分之一簽約金及提存二軍低薪球員薪資6％需交付信託，在役期間若無發生不法之情事，待退役後始能將信託基金全數領回。

國泰世華銀行信託部協理趙子仁表示，近3年來已返還超過100位退役球員信託財產，將近15%球員的帳戶累積金額在百萬以上。更有一位職棒外野手從信託成立以來，每個月提撥10萬元以上的薪資加入基金，累積至今已達800多萬元，預計從棒球場上退役後，將不用擔心未來退休後生活所需的資金，也能無後顧之憂的打球，爭取更好的表現。

於2011年加入信託服務的資深球星，也是現任球員工會理事長的周思齊表示，球員防賭信託基金除了有效防止假球案，這筆儲蓄也是家庭重要的及時雨。例如曾有球員退役後老家遇到風災侵襲，剛好可利用這筆存款修繕、或是在長輩遇到急難重症時，靠信託基金的存款幫助整個家庭」。

國泰世華銀表示，職棒球員每個月提撥部分薪資交付信託，除了讓未來的退役生活多了一份保障，球員積極參與社會公益活動。例如臺北市職業棒球職業工會舉辦，由國泰世華銀行獨家贊助的「回饋列車」活動，至今已連續邁入第8個年頭，每年巡迴遍及全台14個縣市，舉辦各種活動，球星們透過親自教學、分享成為球員的心路歷程等，鼓勵學子培養多元興趣，在互動學習中適性發展，創造人生的各種可能。

4年前，一位曾參與回饋列車「小球員大夢想」活動的徐同學，因為熱愛棒球進入頭屋國中體育班，在滿心期待下追求夢想，卻因為生了一場大病被送進加護病房導致全身癱瘓。球員工會也特別請職棒球員陳俊秀、林泓育、王柏融三位錄製加油打氣的影片，經過幾年的復健及康復期，徐同學也漸漸回到生活正軌。