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新光金宮鬥又來！獨董李勝彥透露「新光公主」的心情

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
新光金獨立董事李勝彥在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等四大理由，反對副董事長李紀珠（見圖）擔任下屆董事侯選人，但表決未通過。 本報資料照片
新光金獨立董事李勝彥在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等四大理由，反對副董事長李紀珠（見圖）擔任下屆董事侯選人，但表決未通過。 本報資料照片

新光金（2888）宮鬥又來了！針對在董事會中，以頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人的獨立董事李勝彥今（29）日表示，上述理由都是「公開事實」，「重訊」也都有揭露，並不是新光金控今日發表聲明中所指的「均非事實」。

李勝彥也特別澄清，他並非因為沒有被提名董事才會大動作提「四大理由反對董事提名李紀珠」，真的是因為看不下去。

李勝彥強調，去年12月底他就曾在一場會議中表達自己本身沒有續任獨董的意願，現在的他，反而海闊天空，但他強調會繼續以股東身份，監督李紀珠，監督新光金控。

此外，外界也好奇，若李紀珠6月真成為新光金控的董事，一向與李紀珠不合的「新光公主」吳欣盈的心情會如何？

李勝彥淡淡的說，「不會好吧」？但，李勝彥強力否認他是在吳欣盈的授權下，才挺身反對李紀珠擔任下屆董事候選人，實在是因為他看不下去了。

李勝彥強調，吳欣盈是個非常明理而且自制的人，只是講話速度比較快、聲音稍微大了一些，才會遭外界抹黑。

李勝彥表示，雖然李紀珠仍具有董事候選人資格，但現在強調股東行動主義，希望6月19日股東會當天能有股東站起來發聲。

李勝彥進一步指出，當初李紀珠和新光金控簽下的總經理一職契約是自2016年8月到2020年6月，但李紀珠總經理做了一年多不到二年，就以「階段性任務完成」而閃離，不僅原本的契約沒有履行完成，之後又再回來接受更高的報酬和職位，且在新光金控任職期間，李紀珠還在外面又多了幾個新的抬頭，顯然頂撞體制、牴觸法令。

此外，李勝彥還表示，在李紀珠閃離新光金控總經理後，她原先答應會積極幫公司尋覓合適的總經理人選，但如今二年多過去了，她仍沒有為公司尋覓到合適的總經理人選。

李勝彥說，「二年多了，都還找不到，不是她（李紀珠）人緣不好，就是她能力不好」，而這也是他認為李紀珠怠忽職責、公司放任的原因。

至於李紀珠的專業能力如何？李勝彥意有所指的說，「我看要當總經理不是那麼簡單，尤其是要把一家銀行搞起來，並不容易，難怪她會做得那麼辛苦，必須閃離。但，相對的，擔任副董事長就不用負什麼責任」。

李紀珠 新光金控 股東會

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