新冠肺炎影響全球IT支出 消費服務與製造業最受衝擊

IDC（國際數據資訊）今（29）日表示，由於COVID-19大流行的影響，2020年全球IT支出將下降2.7％。

IDC指出，飯店旅遊業如運輸、個人和消費服務等產業之IT支出預計將下降超過5％，將成為受影響最大的市場，不過，這幾個市場在IT支出總體市場中佔比相對較小。製造業(離散製造和流程製造)規模相對較大（合計近4000億美元）；受到疫情影響，預計2020年製造業總體 IT支出將下降3％以上。

IDC客戶洞察與分析副總裁Jessica Goepfert表示：「雖然提供數位化或關鍵服務的產業提供了一些亮點，但那些依賴實體產品或需面對面的接觸服務的產業正受衝擊。」「為了降低風險和經濟衰退的影響，遭受重大停工和裁員的產業對技術的投資將趨緩，技術供應商必須重新確定優先次序，並將工作重心放在更具彈性的領域。」

依照公司規模來觀察IT支出情況，中小型企業在IT支出的減少幅度最大，少於10位員工的公司以及員工數在10-99人的公司IT支出跌幅分別為4.9％和2.7％。中大型企業IT支出預計今年將下降超過1％，即下降170億美元。

從技術角度來看，隨著公司撤回大部分近期基礎設施投資，硬體支出將出現最大跌幅，預計今年硬體支出將下降5％以上。隨著公司專注於保持其現有營運和關鍵任務項目的正常運行，IT服務和業務服務的支出將出現較為適度的減少。軟體將成為技術支出中的亮點，其中以協作應用，內容工作流程和管理應用程序為首的成長將近2％。

同樣的趨勢也發生在台灣，中小企業除取消、或延緩預計更新的硬體設備與軟體服務時程，也開始透過人力優化的方式舒緩詭變市場帶來的影響；至於大型企業，則是延緩或延長新專案的評估時程，僅跟核心業務有關的投資會持續，例如半導體業者提升核心製程能力、純網銀業者為開台做準備，以及電信業者的5G開台準備等。

IDC台灣研究經理蔡宜秀表示：「疫情的擴散對台灣資訊服務市場帶來不小的衝擊影響，預估在今年第三季底前，僅半導體、金融與電信等產業會持續投資新專案以提升核心業務的服務能量，其餘產業對專案服務（Project Oriented Services）與託管服務（Managed Services）的需求趨緩，將資源投放在可以維持企業營運的維運服務（Support Services）。