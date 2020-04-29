駁斥李勝彥說法 新光金三點聲援李紀珠

兆豐金旗下兆豐銀行昨（28）日宣布，主辦燁聯鋼鐵120億元聯貸案順利簽約，這是兆豐銀今年來除了各項紓困貸款之外，所主辦的第一宗百億規模聯貸案，且在降息與紓困優惠氛圍下，該聯貸案利率仍高於2%，比原來的舊案利率還要高，因此共有13家銀行合組聯貸，超額認貸逾四成。

2020-04-29 05:58