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五一連假當無症狀者試金石？陳時中：我看法很類似

駁斥李勝彥說法 新光金三點聲援李紀珠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／台北即時報導
新光金副董李紀珠。記者胡經周／攝影
新光金副董李紀珠。記者胡經周／攝影

針對新光金控獨立董事李勝彥在董事會中，以四大理由，反對副董事長李紀珠擔任下屆董事侯選人，新光金控今（29）日發表三點聲明，駁斥李勝彥的說法。

新光金聲明如下：

一、本公司認為李獨立董事（李勝彥）反對意見所陳內容均非事實。

二、本案經主席慎重徵詢全體出席董事採舉手表決，除李勝彥獨立董事表示反對以外，其餘13名董事一致同意依原提案名單通過。

三、本公司董事會所提候選人名單均符合公司法第192條之1及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第2條至第5條等規範，經董事會決議通過列入本公司第七屆董事（含獨立董事）候選人名單，於法尚無不合，併此敘明。

新光金控 李紀珠 公司法

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