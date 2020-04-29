乳癌威脅 全球人壽建議女性投保醫療保障5大重點

母親節即將到來，全球人壽呼籲民眾，防疫的同時也要好好重視媽媽及老婆的辛勞與健康，已為人母的女性們則要好好愛自己，除了要適時減輕身心壓力，更要善用醫療保障5大重點，強化自己的醫療保障，溫暖媽咪們的心。

隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續攀升，不少人改變慶祝母親節的計劃，取消出遊、做好防疫措施，在家好好休息，讓媽咪們也趁機喘息一下，除了陪伴家人，同時也留時間給自己，檢視自我身心狀態是否平衡以及所有醫療保障是否充足。

根據衛生福利部統計顯示，乳癌為我國婦女癌症發生率第1名、死亡率第3名，相當於每天約31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌死亡，嚴重威脅婦女健康，尤其以約45-69歲之間為發生高峰，更須留意。

根據國民健康署最新發布2016年癌症登記報告顯示，除了乳癌是女性健康殺手外，子宮體、卵巢癌及子宮頸癌的發生率也分別名列女性前10大癌症的6至8名，其中子宮頸癌更由第9名上升到第8名。

由於醫療科技越來越進步，癌症不再是無法治癒的絕症，但最令人擔心的是，治療癌症所需採用的新式療法或藥品與可能的照護費用，通常是相對高昂的費用而且必須自費負擔。因此，除了平常要多關愛自己的身體狀況外，如果能及早替媽媽、太太或女性替自己準備好醫療保障，在無情的癌症來襲時，才能夠放心治療且無後顧之憂。

女性朋友在規劃醫療保障有什麼要注意的地方呢？全球人壽建議，規劃醫療保障有5大重點。首先，最好用1張癌症醫療險搭配1張一次性給付或多次性給付型的癌症險，萬一被保險人罹患癌症，除了可立即申領一整筆一次給付癌症保險金之外，還可讓被保險人在依照醫生的建議選擇透過手術、化放療或標靶藥物等適合自己的治療方式時，可以降低財務負擔上的顧慮，提高醫療品質，並且減輕治療過程的痛苦。

第二，就是要了解保險給付範圍及金額。一般癌症醫療險通常包含住院醫療保險金、住院手術保險金、門診手術保險金、化學或放射線治療保險金、骨髓移植手術保險金、義乳重建手術保險金及住院前後門診醫療保險金等7大醫療給付項目。

但由於癌症醫療險主要是提供被保險人因為癌症接受住院治療、手術或是化放療的保障。因此，全球人壽建議，除了癌症醫療險之外，還可以投保一次性給付或多次性給付的癌症險，如果投保一次性給付，保額建議至少規劃50~100萬元，如果是多次性給付，保額則建議至少規劃30~50萬元。若經濟能力可以負擔，可增加保障額度，讓保障更完整。若預算有限，可利用附約型癌症險保單減輕保費負擔。

第三，過去傳統防癌險保單通常沒有包含標靶治療、特殊用藥、新式療法等自費費用保障，民眾可透過投保實支實付醫療險及住院日額型醫療險來補足保障，填補自費醫療支出並且增加住院時的定額補償。如果需要投保第二張以上之實支實付醫療險時，投保前須確認其保單是否接受醫療收據副本的理賠方式；如果需要透過投保住院日額型保單來填補住院治療時期的薪資損失或看護費用，投保金額建議應該規劃日額2,000元或以上。

第四，一旦罹癌或失能，是否有豁免保費保障。若被保險人罹癌或失能，可能無法工作賺錢繳交保費，若有豁免保費的保障，不但不須繳交保費還可繼續保有癌症保障，讓保障不中斷。

第五，除了癌症之外，也要留意好發於40歲以上女性的重大傷病，包括類風濕性關節炎、乾燥症或紅斑性狼瘡等自體免疫症候群的疾病。全球人壽建議，可趁年輕時投保重大傷病險，其特性是保障範圍廣、理賠認定明確，投保後如果罹患符合保單約定全民健保所公告的22大項的重大傷病，在取得重大傷病證明後就可申請理賠。