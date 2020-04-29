永續超前部署受肯定 國泰金控獲遠見CSR兩大獎

國泰金控及國泰產險獲頒2020年第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎，其中國泰金連續二年獲頒遠見CSR年度大調查獎首獎，國泰產險則以「產險業的新篇章-國泰低碳『綠』險記」，獲得傑出方案-環境友善組楷模獎，展現永續超前部署。

國泰金控總經理李長庚表示，當大環境出現新議題時，往往可以鑑別出一間企業永續議題的落實程度，也可以看出企業的「前瞻性」、「勇氣」及「細節」；國泰在永續道路上，透過領先的專業能力超前部署，重視實戰力，讓國泰成為台灣截至目前簽署赤道銀行中，極少數真正承作過赤道案件的金融業者。

遠見CSR獎從CSR策略規劃、公司治理、社會及環境績效、利害關係人議合等各面向，評鑑企業整體CSR表現；此次獲獎原因是國泰金控率先成立策略規劃單位「企業永續辦公室」，並作為企業橫向溝通的樞紐，由總經理帶領將國際趨勢及利害關係人需求與營運連結，在永續議題上抱持著「超前部署」的積極態度 ，將永續思維與營運流程結合。除了簽署赤道原則，並自願對接三大國際架構，採用氣候相關財務揭露建議架構，將商品設計 、投資控管、放貸機制等嵌入ESG元素。

獲頒傑出方案獎的國泰產險，長期關注氣候變遷風險議題，結合產險業的核心能力，持續以綠色保險及損害防阻技術協助社會強化抗災應變能力，並積極推動數位服務低碳流程，2020年更成為首家取得環保署「碳標籤」的產險公司，以數據科學實踐減碳行動，降低對環境產生的負面衝擊，全方位的表現在遠見CSR獎項脫穎而出。

國泰為台灣首家金融業計算有價證券的碳足跡，以了解投資部位的碳風險，並透過責任投資作法，降低投資風險，且連續兩年入選道瓊（DJSI）世界指數，更於今年獲碳揭露平台CDP 領導等級（A-），永續作為備受肯定，更讓國際認識台灣 。