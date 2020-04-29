康和「飆賺下單」推出單量監控 跟隨大單不落後

逐筆交易制度推出滿一個月，由於資訊透明度與交易速度的提升，投資人對於下單速度的需求亦同步提高。康和證券《飆賺下單》新增「單量監控」功能，透過系統監控個股大單敲進訊息的同時，即可同步執行下單，讓追求飆股的投資人可以隨時跟上大單，搶賺飆股利潤。

康和證券兩年前領先同業推出《飆賺下單》之後，持續精進並提供客製化需求且不斷優化系統，務求建構更友善、更簡便、更快捷的介面，滿足客戶需求，讓客戶能更快速的即時掌握機會並贏在起跑點。

現行的下單軟體，雖然已具備「智慧單」功能，可針對投資人偏好，自行設定不同的下單條件，但投資人在設定智慧單和委託下單及委託、成交、帳務查詢等功能時，皆須個別切換操作並逐項檢視設定，在逐筆交易時代，投資人每增加一個動作，所流失的就是時間與金錢。

因此，康和證券《飆賺下單》最新上線的「單量監控」就結合了智慧單的多項功能，使用《飆賺下單》的投資人只要事先設定需要監控的個股、股價，以及大單的敲進數量，一旦該股達到觸發條件時，系統即自動執行下單，毋須透過切換操作或是檢視不同頁面，即可持續追價或佈局，不必擔心錯過每一刻。

康和證券表示，《飆賺下單》建構了友善的人機介面，提供更簡便、快捷的交易下單方式，滿足客戶對下單速度的高度需求。在設計《飆賺下單》時，考量到使用者的下單需求與便利性，特別規劃在一個介面呈現出投資人實用的功能，客戶在操作時，大大節省了切換頁面的時間。《飆賺下單》一鍵下單功能整合為業界首創，康和領先同業創新研發，提供客戶專屬的VIP級優質服務，讓客戶更快速的即時掌握獲利機會。