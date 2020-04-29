新光金宮鬥又來了 四大理由李勝彥反對董事提名李紀珠

新光金（2888）今（29）日上午公告，獨立董事李勝彥在董事會中，因為四大理由，反對副董市長李紀珠擔任下屆董事侯選人，包括頂撞體制、牴觸法令、怠忽職責和公司放任等，顯示公司董事會和法務單位集體袒護和縱容李紀珠之不當行為，有違新光金控道德行為準則第2條及第8條。但經舉手表決未通過，李紀珠仍具有董事候選人資格。

新光金4月28日董事會提名合格候選人名單，董事12名，獨立董事三名。

新光金公告，李勝彥對於董事會擬通過之候選人名單中的李紀珠表示反對，理由包括李紀珠擔任金控總經理期間和金控副董事長期間皆未見彰顯其個人職責之績效。綜觀李紀珠在新光金控的個人作為和公司的對應可歸納如下四點：(1)頂撞體制，(2)牴觸法令，(3)怠忽職責，和(4)公司放任等，顯示公司董事會和法務單位集體袒護和縱容李君之不當行為，有違新光金控道德行為準則第2條及第8條。

綜合上述因素，李勝彥表示反對李紀珠女士擔任新光金控第7屆董事。

經主席徵詢全體出席董事，採舉手表決後，除李勝彥表示反對以外，其餘13名董事一致同意依原提案名單通過。