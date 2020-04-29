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元大金控 榮獲《遠見》企業社會責任獎

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控榮獲「2020第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎」、「傑出方案－教育推廣組楷模獎」。圖／元大金控
元大金控榮獲「2020第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎」、「傑出方案－教育推廣組楷模獎」。圖／元大金控

「改變許多人的一餐，不如改變一個人一生」，元大金控秉持「翻轉」與「改變」的精神，發揮公益教育平台角色，積極推動「元大溫度善的循環公益平台」方案，幫助更多學子圓夢飛翔，把愛轉化成無限大動能，從2011年至今，受益人次達15,494人次，受助與合作組織的數量達到119家，這樣的信念受到2020第16屆遠見雜誌CSR企業社會責任獎肯定，獲得「傑出方案－教育推廣組楷模獎」。

「元大溫度善的循環公益平台」專案核心精神，就是透過教育讓偏鄉的學子勇敢逐夢與翻轉人生。

元大金控表示，提供偏鄉學生在升學與成長的過程中，最需要的是學習援助及最有溫度的長期陪伴，以公益平台推動偏鄉翻轉教育，投入企業志工協助活動執行，2019年元大集團參與志工達14,693人次，同仁皆為自發性參與，透過志工活動提升自我價值認同，也增加對公司的認同度。

「財富要傳承、公益也要傳承」，由同事邀請全家大小一起當志工，享受付出的幸福。期望陪伴台灣的偏鄉學子築夢翱翔，也讓同仁透過實際參與，提升對公司的認同與凝聚力，讓善的力量在企業、員工與社會三方之間不斷流動與循環。

該專案以「第一線偏鄉教育需求」為考量點，同時顧及深度與廣度，發展出「元大輔大夢想起飛計畫」、「元大優秀人才獎學金」兩個子專案，長期、深耕陪伴台灣學子，在求學過程適時給予協助與支援，透過數位、實體等方式，撐起社會最重要的安全網絡。

以「元大輔大夢想起飛計畫」為例，九年期間，幫助弱勢孩童教育學習，已培養出90位優秀大學生與3位研究生，總計1,212人次獲得元大助學金的支持，能無後顧之憂地學習。

第二階段以「元大幸福日」及「Dream Big元大公益圓夢計畫」，做為廣泛觸及服務對象的媒介，全面性服務偏鄉國中小學子，也使專案合作團體獲得充足的資源挹注。2019年開始，結合各子公司專業人才，推動學童理財專業的教育課程，發揮集團專長種下金融教育的種子，實踐普惠金融(inclusive financial)，建立翻轉自立的重要基礎。

元大金控透過元大文教基金會執行專案，專案內各項目均有專人執行，並建檔管制，每季度向元大文教基金會董事會報告，掌握成效。

另外，金控端更透過永續經營委員會轄下的企業社會責任推動中心，每季追蹤檢核並向金控永續經營委員會及董事會陳報成效。該專案透過矩陣式雙向追蹤的管理模式有效提升專案效益，正是受到評審青睞的重要關鍵。

「教育」翻轉生命、創造幸福，「夢想」激發勇氣、締造價值。「元大溫度善的循環公益平台」專案歷經九年的投入，帶給學生長期、有溫度的陪伴，實踐「用生命陪伴生命」的專案理念，未來持續優化專案內容，更符合學子各成長階段的需求，同時整合集團的能力與資源，發揮最大的影響力。

元大金控表示，這是致力為股東、客戶創造最佳利益外，在企業經營與社會關懷得以同步並行，達到善盡企業社會責任的具體實踐。

元大金控 偏鄉教育 志工

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