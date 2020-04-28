掃碼就能繳！公股銀行衝行動支付 台灣Pay繳稅祭優惠

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
納稅義務人用「台灣Pay」APP，掃描稅單QR code可完成繳稅。【作者：財金資訊／提供 日期：2017/11/9 檔名：C28917203.JPG】
納稅義務人用「台灣Pay」APP，掃描稅單QR code可完成繳稅。【作者：財金資訊／提供 日期：2017/11/9 檔名：C28917203.JPG】

又到繳納稅款的季節，因新冠肺炎疫情的影響大家減少外出活動，被視為「行動支付國家隊」的台灣Pay表示，可透過8大公股銀行的「行動銀行APP」或「台灣行動支付 APP」輕鬆繳納房屋稅，不用出門也不用任何手續費，成功繳納就可享現金回饋，又可參加汽車、現金、百貨禮券等多項好禮抽獎。

 為提供民眾更便利的支付環境並持續培養使用行動支付的習慣，8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀）持續推出繳稅回饋活動，可下載往來銀行的「行動銀行APP」或「台灣行動支付 APP」，選擇「台灣Pay QRCode」，掃瞄稅款帳單上的QRCode，不須輸入任何資料，即可隨時隨地、輕鬆快速完成繳稅。

台灣Pay表示，手機就是行動繳費櫃台，在防疫期間可降低因外出繳費或現金支付而發生的感染風險，還可查詢完整繳費紀錄。透過8大公股銀行行動支付完成繳稅前1萬至1萬3千名，可獲得50元現金回饋(詳情請見各銀行官網)。

除此之外，成功繳納牌照稅、房屋稅、綜所稅還能參加財金公司「輕鬆繳稅，開心抽汽車」活動，有機會抽中市價近80萬的Honda HR-V Vti-S型汽車及現金10萬元等大獎，共計120名中獎名額，每成功繳納1張稅單就享有1次抽獎機會，成功繳納2張稅單就享有2次抽獎機會，以此類推。

行動支付 APP 兆豐銀行

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