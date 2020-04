CSR大獎 中信金贏得三殊榮

中國信託金控長期落實企業永續發展,積極精進環境、社會與治理(Environment, Social and Governance,ESG)各面向作為,獲2020年第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「年度大調查─金融保險業組」楷模獎,以及傑出方案「公益推動組」、「教育推廣組」雙首獎,總計勇奪三項大獎,為本屆獲獎最多之金融業者。

2020年第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎於昨(28)日舉行頒獎典禮,由遠見天下文化事業群創辦人高希均頒獎,中國信託金控行政長暨中國信託慈善基金會執行長高人傑、中國信託文教基金會董事長馮寄台出席受獎。

《遠見雜誌》CSR獎競爭激烈,今年參賽總件數達188件,歷經兩階段評選,中信金控脫穎而出,榮獲三項大獎肯定,評審團認為中信金控近年來持續強化公司治理,因應潮流趨勢,增加綠色投資與融資,響應普惠金融,打造數據經濟以及場景化金融服務,同時積極參與國際評比進行自我檢核,為獲獎關鍵。

為落實企業永續作為,中信金控今年3月新設「企業永續辦公室」,直隸金控總經理,亦響應相關國際倡議,金控旗下子公司中國信託商業銀行去(2019)年底自願遵循聯合國「責任銀行原則(Principles for Responsible Banking,PRB)」、中信金控今年4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)」,金控旗下另一家子公司台灣人壽保險公司在ESG推進上也不遺餘力,除了呼應保險產品的長照公益獲得多方肯定外,今年已導入「責任投資原則(Principles for Responsible Investment,PRI)」和「永續保險原則(Principles for Sustainable Insurance,PSI)」接軌國際,預計今年底將公布PRI和PSI之報告書,強化永續經營與相關業務發展。

高人傑特別介紹榮獲「公益推動組」首獎的「信扶專案—台灣金融業首創微型貸款創新脫貧方案」,此方案推行近十年,為中信慈善基金會董事長辜仲諒與2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德.尤努斯(Muhammad Yunus)博士會談後,打造出專屬於台灣經濟弱勢家庭的微型貸款,整合中國信託銀行及金控旗下各子公司資源,與中小企業信用保證基金共同推動,透過低利貸款輔導弱勢家長創業,進而改善其家庭經濟、穩定收入,幫助弱勢家庭有機會翻轉人生。