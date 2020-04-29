CSR大獎 中信金贏得三殊榮

中國信託金控長期落實企業永續發展，積極精進環境、社會與治理（Environment, Social and Governance，ESG）各面向作為，獲2020年第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「年度大調查─金融保險業組」楷模獎，以及傑出方案「公益推動組」、「教育推廣組」雙首獎，總計勇奪三項大獎，為本屆獲獎最多之金融業者。

2020年第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎於昨（28）日舉行頒獎典禮，由遠見天下文化事業群創辦人高希均頒獎，中國信託金控行政長暨中國信託慈善基金會執行長高人傑、中國信託文教基金會董事長馮寄台出席受獎。

《遠見雜誌》CSR獎競爭激烈，今年參賽總件數達188件，歷經兩階段評選，中信金控脫穎而出，榮獲三項大獎肯定，評審團認為中信金控近年來持續強化公司治理，因應潮流趨勢，增加綠色投資與融資，響應普惠金融，打造數據經濟以及場景化金融服務，同時積極參與國際評比進行自我檢核，為獲獎關鍵。

為落實企業永續作為，中信金控今年3月新設「企業永續辦公室」，直隸金控總經理，亦響應相關國際倡議，金控旗下子公司中國信託商業銀行去（2019）年底自願遵循聯合國「責任銀行原則（Principles for Responsible Banking，PRB）」、中信金控今年4月簽署支持「氣候相關財務揭露建議（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD）」，金控旗下另一家子公司台灣人壽保險公司在ESG推進上也不遺餘力，除了呼應保險產品的長照公益獲得多方肯定外，今年已導入「責任投資原則（Principles for Responsible Investment，PRI）」和「永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance，PSI）」接軌國際，預計今年底將公布PRI和PSI之報告書，強化永續經營與相關業務發展。

高人傑特別介紹榮獲「公益推動組」首獎的「信扶專案—台灣金融業首創微型貸款創新脫貧方案」，此方案推行近十年，為中信慈善基金會董事長辜仲諒與2006年諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯（Muhammad Yunus）博士會談後，打造出專屬於台灣經濟弱勢家庭的微型貸款，整合中國信託銀行及金控旗下各子公司資源，與中小企業信用保證基金共同推動，透過低利貸款輔導弱勢家長創業，進而改善其家庭經濟、穩定收入，幫助弱勢家庭有機會翻轉人生。