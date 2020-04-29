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辜仲諒紓困弱勢…半夜發簡訊

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導

中國信託慈善基金會自2011年推動「信扶專案」，今年再度獲得《遠見雜誌》「CSR企業社會責任獎暨第三屆社企之星」公益推動組首獎肯定，對辜仲諒來說，無疑是一劑強心針。

「信扶專案」是他擔任中信慈善基金會董事長後，第一個推動的方案，今年正逢新冠肺炎疫情衝擊，據幕僚透露，辜仲諒有天凌晨三時突然發出簡訊，憂心家長為生計乾著急，沒錢養小孩，緊急指示擬定紓困方案，幫助信扶家長度過難關。

2008年底，辜仲諒自日本返台，隔年接任中信慈善基金會董事長，2011年，他獻出電視處女秀，參加公視「誰來晚餐」節目，親自逛超市、買菜下廚，和屏東的單親媽媽賴映蓉與孩子一起吃晚餐。當時賴映蓉說「想到薪水比較高的高雄工作，卻又拋不下三個孩子獨自在家。」這段話震撼辜仲諒的心，於是透過中信慈善基金會推動「信扶專案」。

「信扶專案」是參考諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）「鄉村銀行（Grameen Bank）」微型貸款的精神，依照台灣經濟弱勢家庭的實際需求，結合中信銀行、台灣人壽、台灣彩券、中小企業信用保證基金及創業顧問團隊等多方資源，提供完善貸款金流、信用保證、創業保險、創業輔導服務等，幫助弱勢家庭邁向嶄新人生。

辜仲諒曾說：「許多偏鄉弱勢孩童來自於經濟弱勢家庭，幫助家長創業、有穩定收入，就能讓這些孩子在健全的生活環境成長。」

走過九年，辜仲諒在多次公開場合，都提及屏東單親媽媽的故事，持續關心信扶家長的經營狀況。今年新冠肺炎疫情衝擊，有三成的信扶家長營運受到影響。據幕僚透露，有天凌晨三時突然收到董事長的簡訊，內容提及「這幾晚上睡前，想到那些家長是不是乾著急沒錢，生活困苦沒錢養小孩？我們這時候更要發揮使命去幫助他們。」辜仲諒甚至為此擔心到睡不著，指示趕緊提出紓困辦法，幫助信扶家長度過難關。

去年底，在辜家舊居「鹿港民俗文物館」百年落成典禮上，辜仲諒自曝幼時最想當蝙蝠俠，因為蝙蝠俠的家後來改成孤兒院，幫助很多人。《蝙蝠俠：開戰時刻》有句經典台詞：「幫助別人並不意味著向別人證明些什麼，包括他自己。」這段話或許能為辜仲諒11年來投入慈善事業的歷程寫下註解。

辜仲諒 中信銀行 創業

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