玉山勇奪台灣最佳銀行

玉山的經營績效再獲國際肯定，以良好的業務發展、跨境布局及金融創新，榮獲美國知名財經雜誌《全球金融》（Global Finance）頒發2020年「台灣最佳銀行」大獎。

除此之外，玉山並以高度的金融專業贏得顧客品牌忠誠度，今年再度入選英國《銀行家雜誌》(The Banker)全球品牌調查排行榜，蟬聯台灣銀行業「品牌價值第一名」。

玉山各項成績廣受國際財經媒體肯定，近五年共計獲頒十座「台灣最佳銀行」大獎。

在2020年《全球金融》（Global Finance）的評選中，玉山再度以出色的資產、市值成長率及股東權益報酬率，獲得「台灣最佳銀行」殊榮。

《全球金融》相當肯定玉山在數位轉型的落實，不僅多項數位金融業務名列前茅，更領先同業導入人工智慧，將科技結合銀行實務。

玉山在社會責任的實踐也獲得《全球金融》讚賞，領先投入赤道原則、太陽能電站融資、離岸風電及綠色授信，同時也是台灣銀行業首家也是最大的綠色債券發行人，持續為台灣的永續發展貢獻心力。

《銀行家雜誌》(The Banker)是國際知名的財經雜誌，每年均委託品牌顧問機構《Brand Finance》調查排名銀行品牌價值，在其公布最新「2020年全球500大銀行品牌調查」(Top 500 Banking Brands 2020)，玉山銀行以品牌價值12.18億美元，及品牌強度評等AA，蟬聯台灣銀行業「品牌價值第一名」及最高評等。

《銀行家雜誌》透過質化及量化分析模型，綜合評估各銀行的品牌強度、品牌忠誠及未來成長性等項目後計算品牌價值。

玉山不僅整體品牌價值獲得高度肯定，個各別產品項目的評比中，玉山信用卡以多元產品組合，結合各項科技創新，市佔率快速攀升，使玉山信用卡品牌價值登上全球第十名，充分展現玉山積極發展業務創新及金融科技的成果。

玉山金控黃男州總經理表示，玉山的願景是成為台灣最好的銀行，也是顧客最愛的銀行，本次兩項大獎除了肯定玉山的經營績效，更顯示玉山專業的品牌形象長期深獲顧客信賴，在有形或無形的指標均獲得很好的成績。

他說，得獎是肯定也是責任，展望未來，玉山將持續精進永續發展的三座山。