兆豐金殖利率5.7% 冠公股

兆豐金控昨（28）日董事會決議，去年盈餘分派每股配發現金股息1.7元，與上年度股息相同，以昨天兆豐金收盤價29.45元計算，現金股息殖利率5.77%，稱冠公股金控。兆豐金總計將發出231.19億元股息，財政部與國發基金合計將可進帳約33.5億元股息。

不過，兆豐金股息配發比率低於八成，低於第一、華南、合庫金三家公股金控。依照法令，金控的盈餘分派可達九成，也就是可有九成的盈餘拿來發放股利，兆豐金過去因為只發現金，不像另外三家公股金控都是股票股利搭現金股息，因此向來配發比率低於其他公股金控，但過去也曾拉高到八成以上，此次雖然回落到八成以下，但以絕對金額與股息殖利率來看，仍是公股最佳。

在已公布股利的所有公民營金控中，以昨天收盤價計算則兆豐金的現金股息殖利率暫居第四高，次於開發金、國票金與永豐金。

兆豐金2019年合併稅後純益289.55億元，比2018年的280.93億元微幅成長3.1%，去年每股稅後純益（EPS）2.13元，比2018年2.07元成長略增2.9%。因此兆豐金評估現金股息原則比照2018年盈餘分派每股1.7元，不再增加，以多保留實力因應今年嚴峻的新冠肺炎疫情衝擊。

另外，兆豐金日前已決議今年要發行普通公司債100億元，取得低利資金，可支應發放高達230多億元的現金股息需求，比起過去主要仰賴銀行融通資金補子公司上繳現金缺口，成本更低。

兆豐金主要股東中，財政部、國發基金分別持股8.4%、6.1%多，將可分別收到兆豐金股息19.4億元、14.1億元，相當豐厚。