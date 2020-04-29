兆豐銀主辦燁聯百億聯貸 利率逾2%

兆豐金旗下兆豐銀行昨（28）日宣布，主辦燁聯鋼鐵120億元聯貸案順利簽約，這是兆豐銀今年來除了各項紓困貸款之外，所主辦的第一宗百億規模聯貸案，且在降息與紓困優惠氛圍下，該聯貸案利率仍高於2%，比原來的舊案利率還要高，因此共有13家銀行合組聯貸，超額認貸逾四成。

燁聯鋼鐵聯貸案資金用途主要為償還既有銀行借款及充實中期營運週轉金，也就是以「借新還舊」為主，非關紓困，原先燁聯鋼鐵的舊貸是在2022年到期，考量營運需求因此提前辦理聯貸借新還舊，原本僅規劃聯貸100億元，但是在銀行熱烈認貸之下，最終以120億元額度結案，天期則為5年期。

燁聯鋼鐵120億元聯貸，獲得所有舊貸參貸行支持，而利率加碼則是風險貼水提高，比舊案略增，對各家參貸銀行來說，堪稱甘霖。