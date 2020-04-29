聽新聞
test
0:00 / 0:00

兆豐銀主辦燁聯百億聯貸 利率逾2%

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

兆豐金旗下兆豐銀行昨（28）日宣布，主辦燁聯鋼鐵120億元聯貸案順利簽約，這是兆豐銀今年來除了各項紓困貸款之外，所主辦的第一宗百億規模聯貸案，且在降息與紓困優惠氛圍下，該聯貸案利率仍高於2%，比原來的舊案利率還要高，因此共有13家銀行合組聯貸，超額認貸逾四成。

燁聯鋼鐵聯貸案資金用途主要為償還既有銀行借款及充實中期營運週轉金，也就是以「借新還舊」為主，非關紓困，原先燁聯鋼鐵的舊貸是在2022年到期，考量營運需求因此提前辦理聯貸借新還舊，原本僅規劃聯貸100億元，但是在銀行熱烈認貸之下，最終以120億元額度結案，天期則為5年期。

燁聯鋼鐵120億元聯貸，獲得所有舊貸參貸行支持，而利率加碼則是風險貼水提高，比舊案略增，對各家參貸銀行來說，堪稱甘霖。

燁聯鋼鐵 兆豐銀行 聯貸案

延伸閱讀

航空業最大紓困 台銀華航、長榮紓困貸款簽約

永豐銀主辦大亞32億聯貸

大亞瞄準千億太陽能商機 獲五大銀行聯貸32億助攻

永豐銀32億聯貸今簽訂 土地變更地面型太陽能首例

相關新聞

凱基結合群募平台 金援青創

公股行庫全力配合政策對企業紓困，民營銀行則是透過數位科技與結合外部資源，擴大個人紓困效率。

兆豐銀主辦燁聯百億聯貸 利率逾2%

兆豐金旗下兆豐銀行昨（28）日宣布，主辦燁聯鋼鐵120億元聯貸案順利簽約，這是兆豐銀今年來除了各項紓困貸款之外，所主辦的第一宗百億規模聯貸案，且在降息與紓困優惠氛圍下，該聯貸案利率仍高於2%，比原來的舊案利率還要高，因此共有13家銀行合組聯貸，超額認貸逾四成。

兆豐金殖利率5.7% 冠公股

兆豐金控昨（28）日董事會決議，去年盈餘分派每股配發現金股息1.7元，與上年度股息相同，以昨天兆豐金收盤價29.45元計算，現金股息殖利率5.77%，稱冠公股金控。兆豐金總計將發出231.19億元股息，財政部與國發基金合計將可進帳約33.5億元股息。

玉山勇奪台灣最佳銀行

玉山的經營績效再獲國際肯定，以良好的業務發展、跨境布局及金融創新，榮獲美國知名財經雜誌《全球金融》（Global Finance）頒發2020年「台灣最佳銀行」大獎。

辜仲諒紓困弱勢…半夜發簡訊

中國信託慈善基金會自2011年推動「信扶專案」，今年再度獲得《遠見雜誌》「CSR企業社會責任獎暨第三屆社企之星」公益推動組首獎肯定，對辜仲諒來說，無疑是一劑強心針。

CSR大獎 中信金贏得三殊榮

中國信託金控長期落實企業永續發展，積極精進環境、社會與治理（Environment, Social and Governance，ESG）各面向作為，獲2020年第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「年度大調查─金融保險業組」楷模獎，以及傑出方案「公益推動組」、「教育推廣組」雙首獎，總計勇奪三項大獎，為本屆獲獎最多之金融業者。

抗疫有成 台澳紐匯價揚

台灣、南韓、澳洲、紐西蘭等地都有效圍堵新冠肺炎疫情，澳洲與紐西蘭也已逐步重啟經濟活動、解除封鎖措施，提振投資人信心，激勵這些國家的貨幣匯率大幅升值，韓元較3月初低點勁升約5%，澳幣的升幅更超過11%，新台幣也展現強勁走勢，昨日（28）盤中再度攻破30元關卡，尾盤再央行出手下拉回30.036元收盤。

A-Rod傳邀蔡董買球隊 富邦金表示不予評論

前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）近日傳出和未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）欲買下大都會隊的消息，富比世昨（28）日報導指出，兩人找上台灣的百萬富豪當金主，那個人正是富邦金控董事長蔡明興，也就是中職富邦悍將領隊蔡承儒之父。

ETF淨值零或負數 須下市

為管控指數股票型基金（ETF）急跌衍生的投資風險，臺灣證券交易所昨（28）日通過修改營業細則，未來若淨資產價值（NAV）降為零或負數，將面臨停止買賣並下市命運，相關規定在金管會核准後實施。

疫情衝擊弱勢「信扶」助度難關

中國信託慈善基金會自二○一一年推動「信扶專案」，今年再度獲得遠見雜誌「ＣＳＲ企業社會責任獎暨第三屆社企之星」公益推動組首獎肯定。「信扶專案」是辜仲諒擔任中信慈善基金會董事長後，第一個推動的方案，獲獎對他來說，無疑是一劑強心針。

創新脫貧 中信金獲企業社會責任3大獎

繼二○一八年後，中信金控再度榮獲「遠見雜誌」企業社會責任「公益推動組」首獎榮譽，中信金控行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑特別介紹推行近十年的「信扶專案—臺灣金融業首創微型貸款創新脫貧方案」，此方案為中信慈善基金會董事長辜仲諒二○○六年與諾貝爾和平獎得主穆罕默德．尤努斯博士會談後，打造出專屬台灣經濟弱勢家庭的微型貸款。

國銀新南向 Q1獲利減15%

金管會昨（28）日公布本國銀行在新南向18國第1季最新獲利情況，獲利26.7億元，比去年同期衰退15.23%，主要是新加坡減少最多，大幅衰退七成。市場分析，新加坡獲利大減，可能跟疫情衝擊有關，金管會則表示，必須進一步了解。

熱門新聞

台灣人平均存款排世界第4 網友含淚揭用途

各地業者曝訂房狀況 「五一連假反而更空」

晶悅國際飯店將熄燈 將資遣80名員工

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

疫情衝擊大 國泰世華銀二大「百萬卡」祭史上最高回饋

又吹熄燈號！高雄黑糖家觀光工廠公告停業 消費者惋惜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。