凱基結合群募平台 金援青創

公股行庫全力配合政策對企業紓困，民營銀行則是透過數位科技與結合外部資源，擴大個人紓困效率。

凱基銀行昨（28）日宣布，近兩個月以來已經受理逾200戶申請個人信貸紓困，核貸率超過七成，並且除了小攤商、無發票自營工作者等個人信貸外，並首創結合五大群募平台，提供平台提案的青年創業者信貸，為青創紓困。

凱基銀行指出，針對個人紓困主要透過兩項線上簡易信貸，額度5萬元的「速還金」信貸，是針對無薪假、家庭照護假、自主隔離者等受疫情影響民眾，提供免開辦費、免綁約、三個月1.5%優惠利率的隨借隨還紓困貸款。

另一項則是針對小吃店、攤商、美容院等無發票自營工作者，以及在群募平台募資創業提案人，提供額度最高100萬元的「助你一臂」小額貸款專案，前180天利率1.5%，免收帳戶管理費，隨借隨還，提供小店家、青創業者擁有一個循環使用的資金額度，度過疫情衝擊。

凱基銀行表示，該行首創與五大群募平台合作，以幫助更多的青年創業者、創意人取得紓困貸款。

凱基銀行說明，這五大平台為嘖嘖、FLYING V、群募貝果、貝殼放大、度度客等，只要在這五大群募平台提出將新創意理念或產品透過募資平台集資的個人，經與募資平台合作有上架記錄或正上架中，以其紙本契約或電子相關證明文件，均可申請，快速取得紓困資金。

凱基銀行強調，新冠肺炎疫情衝擊下，國人無薪假人數已突破1.8萬人，紓困貸款講求快速核准與撥款到位，因此凱基銀行以數位通路受理申辦，三天即可核貸，近兩個月的紓困個人信貸已受理逾200戶申請，需求額度絕大多數在10萬元以內，核准率超過七成，幫助許多民眾緩解資金周轉困境。