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英國保誠人壽業務員頒獎專車 超吸睛

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
英國保誠人壽精心打造的VIP頒獎專車。英國保誠人壽／提供
英國保誠人壽精心打造的VIP頒獎專車。英國保誠人壽／提供

國保誠人壽今天(28日)表示，受到COVID-19疫情影響，許多大型活動紛紛取消或延期，為了達到能公開表揚優秀的業務夥伴又兼顧防疫，該公司再度發揮創意跳脫傳統思維框架，創新頒獎型態，精心打造「保誠VIP業務人員環台巡迴頒獎專車」。

對於保險業務員來說，最重要也最感榮耀的一刻，就是帶著照顧所有保戶及其家庭的神聖使命站上業績高峰的頒獎殿堂。英國保誠人壽透過頒獎專車環台巡禮，將至高無上的榮耀親自送到前線業務同仁的手上。

英國保誠人壽頒獎專車經過精心設計，打造出宛如奧斯卡頒獎典禮的行動頒獎台，自4月27日至5月8日，行經全台十個縣市，共計18個合作夥伴的營業據點，以表揚各合作夥伴優秀的業務人員，讓所有合作夥伴都備感光榮。

防疫期間，受到表揚的合作夥伴業務同仁將分梯次報到，分批登上頒獎車進行受獎，全程配戴口罩並進行額溫控管，不僅發揮創意，更兼顧防疫。

充滿創意的頒獎專車不僅讓合作的保經代通路業務同仁有不同的體驗，充分感受到英國保誠人壽的用心，吸睛的外型也吸引許多民眾拍照分享。

英國保誠人壽積極投入數位創新，從客戶為本的理念出發，打造便利、快速、友善的數位平台工具，以協助合作通路業務發展，包含「e快保」行動投保平台；業界首創的「保服一電通」客服專線；智能客服「保寶」諮詢；網路理賠「e拍即傳」等即時又便利的服務。

為了提倡健康與保障(Health & Protection)的重要性，該公司與台北醫學大學大數據研究中心合作推出智能健康模組，讓客戶及合作夥伴體驗英國保誠人壽貼心、創新的e化服務。

國保

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