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NBA第二大豪門球隊湖人竟申請紓困 美財長：太超過了

勞動節將至 家庭頂梁柱最需的保險配置

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

五一勞動節將至，對多數受薪階級來說，最怕突如其來的意外無法工作，新安東京海上產險建議勞工朋友們可趁機好好為自己做一次保單健檢，將保障重點放在自身。

例如，在外勤跑業務的外勤族，應加強的意外及醫療保障、平常搭大眾交通工具的通勤族在意的特定事故保障，都可透過新安東京海上產險「心安守護」傷害險專案獲得全方位防護，讓辛苦打拼的您，不論是在外或是在家全程都有保障。

青壯族為我國重要勞動人口，也是大多數家庭的「頂梁柱」，因此，青壯族更應該要有風險意識，平時就應該做好萬全保障規畫。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，非疾病所引起的外來突發事故高居國人前十大死因，因意外造成的身體傷害更不計其數，尤其事後的醫療費用及收入中斷損失，對自己及對家庭都是不小的負擔，建議在保險規畫中應優先安排，可從工作特性來做考量，如外勤人員可加強醫療及意外、大眾運輸通勤族可優先考慮特定事故增額給付。

新安東京海上產險「心安守護」專案提供傷害醫療給付項目，其中包含多項住院日額給付與高額的實支實付醫療給付，可涵蓋外勤族所需的醫療保障，除提供基本身故、失能給付外，額外對於大眾運輸工具、特定住宅火災、颱風洪水事故及一氧化碳中毒等特定事故也提供高額身故失能增額給付。

上述保障項目給予在外奔波的外勤族、搭乘公共運輸工具通勤族以及居家時擁有無死角的防護，甚至是因燒燙傷意外事故或嚴重到需進行皮膚移植手術等都包含在保障範圍內，全面守護勞工受薪階級的生活。

「不是在辦公室，就是在前往辦公室的路上」，這是新冠肺炎疫情肆虐下，大多數受薪階級往返於家庭、辦公室兩點一線間的生活模式，除工作時可能的潛匿意外，通勤過程中也暗藏各種風險，透過「心安守護」傷害險，讓新安東京海上產險時時刻刻成為您最心安的意外風險防護後盾。

產險 東京 通勤族

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